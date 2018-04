Perotti se lanzó a la gobernación de Santa Fe

Sin secretos, Omar Perotti ratificó una vez más que en el 2019 será precandidato a gobernador de Santa Fe a la vez que deslizó una serie de críticas al gobierno provincial en manos de la coalición del Frente Progresista, Cívico y Social desde finales de 2007. Fue anoche al participar en el gimnasio del Club Quilmes de Rafaela de una convocatoria impulsada por la militancia peronista pero también sectores independientes bajo la consigna "Los que queremos que Perotti sea gobernador de Santa Fe" a la que asistieron según los organizadores, cerca de 700 personas.

"Yo quiero ser el gobernador de los chicos en la escuela y no en las calles" disparó entre tantas frases al cerrar el encuentro con un discurso desde un pequeño escenario y con cartel a su espalda en el que se podía leer "Ahora Sí, Omar Gobernador".

Entre los presentes se encontraban el intendente de Rafaela, Luis Castellano y dirigentes históricos del justicialismo de la ciudad y la región, como Catalina Cena, que se sentó junto al propio Perotti en el comienzo del encuentro partidario con clima de campaña, aunque no se trató de un lanzamiento insistieron desde la organización y más aún el senador nacional. "Esta iniciativa la tomamos con cariño porque era una forma de hablar con muchos en un solo día, sobre cómo trabajamos, qué se va a hacer, qué vamos a decir, cómo está la situación en la provincia, qué se ve y obviamente sobre del día a día", explicó Perotti en diálogo con la prensa apenas llegó a la institución de barrio Sarmiento despegándose de la organización.

Después no anduvo con vueltas y repitió lo que sostiene en las recorridas por la Provincia que comenzó a principios de este año durante los fines de semana cuando regresa de desarrollar la actividad legislativa en Buenos Aires. "Queremos gobernar esta provincia. Santa Fe merece estar mejor. Nuestra gente merece una provincia más segura, que sea protagonista cuidando su trabajo, sus industrias. Una provincia que se destaque y se distinga por su potencial humano llevando al valor total de la formación de la gente con una educación que prepare para el trabajo del futuro, y para eso hay que trabajar con antelación, y no se debe improvisar", remarcó mientras saludaba a los militantes y amigos convencidos de que "ahora sí" es tiempo de Perotti gobernador después de dos intentos (en 2011 y 2015).

"Hay que administrar mejor, la plata de los nodos tienen que ir a la salud, a la seguridad y a la educación, y no a mantener candidatos que perdieron elecciones", expresó el ex intendente rafaelino en su mensaje desde el escenario ante los participantes cómodamente sentados en las sillas, aunque muchos debieron quedarse parados. "Basta de sostener nodos que son estructuras inútiles y onerosas. Descentralizar significa que los pueblos y ciudades de Santa Fe puedan tomar decisiones y utilizar eficientemente los recursos, respetando su identidad", cuestionó.







Con Información de La Opinión