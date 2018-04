El Gobierno está cerca de quitarle la licencia a OCA por sus deudas impositivas

Los veedores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) certificaron el incumplimiento de los requisitos que le impuso el organismo oficial a OCA para la prórroga de 30 días en su licencia, que vence el jueves 26 de abril. Por eso, el Gobierno se encamina a quitarle la licencia al mayor correo privado del país.

En momentos que se tensa la pelea política del Gobierno con el clan Moyano -que participó activamente en la la "marcha de las velas" contra el aumento de las tarifas-, es cada vez más factible que los 7.000 empleados de OCA queden en la calle, de los cuales más de 6.000 están afiliados al gremio de Camioneros, que lideran Pablo y Hugo Moyano.

En su crítico informe, los veedores del ENaCom destacaron que OCA está generando nueva deuda con la AFIP, por la falta de pago de sus impuestos corrientes. Y sostienen que empezó a pagar una pequeña parte de la deuda post concursal (unos $ 10 millones), con fondos que liberó la Justicia, durante el último mes, de sus cuentas embargadas por la AFIP.

El jueves 26 de abril se reunirá el directorio del ENaCom y ahí decidirá si le da una nueva prórroga a OCA o le cancela su licencia; aunque podría esperar a que le llegue el informe del interventor judicial (con funciones de veedor), durante el mes de mayo, para recién ahí tomar una decisión que no sea apelable ante la Justicia.

Es que "no queremos que nos pongan una medida cautelar y frenen la medida, así que le enviamos el informe de los veedores del ENaCom a la jueza" Liliana Heiland, "que tiene un veedor judicial" dijo una fuente del organismo oficial.

En marzo pasado se aprobó una prórroga temporaria en la licencia de OCA, por "30 días corridos, a fin de acreditar la cancelación de las obligaciones previsionales y sociales exigibles y pendientes de pago", según establecía la Resolución aprobada por el ENaCom. Y se preveía que ese plazo podía ser prorrogado por 30 días más, "previa petición fundada de la empresa, siempre y cuando acredite el cumplimiento de las obligaciones que se le imponen".

Las obligaciones incluían el pago de todas las deudas impositivas post concursales, en dos planes de pago por unos $ 800 millones, con la plata que estaba embargada por la AFIP; el cumplimiento de los pagos del concurso de acreedores, por otros $ 2.500 millones; y el pago "al día" de todos los vencimientos corrientes de la AFIP, ya que no puede generar deuda nueva.

Los veedores del ENaCom certificaron que ésta última condición no se está cumpliendo, por lo cual el organismo regulatorio le puede cancelar en forma automática la licencia postal.

Además, la situación dentro de la empresa es muy complicada. Muchos de los empleados del correo todavía no cobraron la totalidad de su sueldo de marzo.

Y este viernes se conoció un video donde se lo ve a Hugo Moyano con un grupo de patovicas, en el momento que echó de su oficina al dueño de OCA, Patricio Farcuh, en febrero del año pasado; aunque Farcuh, pocos meses después, pudo retomar el control de la compañía, por decisión de la Justicia y acompañado por unos 200 gendarmes.

Todos los correos privados tienen la obligación de presentar una vez al año su certificado de libre deuda fiscal, para seguir operando. Y OCA hace más de un año que no tiene su certificado, por lo cual obtuvo sucesivas prórrogas excepcionales, con un último plazo para regularizar su situación, que vence el jueves próximo.

"No podían generar deuda nueva con la AFIP, así que eso es causal de caducidad de la licencia", dijo una fuente del Gobierno. Y contó que "ya no existe más la mesa chica que se había generado para monitorear políticamente el tema OCA, porque se resolvió que si no pagan sus impuestos, queden fuera del mercado".

