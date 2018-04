Este país me cansa, es una constante cadena de bochornos

Este país me fatiga, me cansa, me aburre y me enfurece, todo a la vez. Querido lector en los últimos días tuve que soportar una andanada de noticias, reflejos de hechos que colmaron mi paciencia de tipo tranquilo. Lea y al final del texto dígame si tengo o no razón en sentirme así, como me siento.

Asesinan a un colectivero frente a varias personas dentro del vehículo. Detienen a dos energúmenos acusados de ser los autores, un menor y un adulto de 18 años. Los mandan a una comisaría y al mayor le hacen grabar un video donde aparece con sus neuronas agotadas por la droga, confesando el asesinato, lo obligan a decir "perdón" pero no le sale al primer intento, imita animales y pide un hombre para él. Ahora estos culparon a dos paraguayos narcos, detienen a uno.

También parece que la policía los maltrató y la fiscalía pide la intervención de la Gendarmería en la investigación y apartan a la bonaerense del tema.

Todo es confusión, una vez más, consiguieron embarrar la cancha después de intentar culpar a unos perejiles y la muerte del colectivero quedará impune como la de Candela, ¿se acuerda?

En las últimas horas apareció la familia de Santiago Maldonado reconociendo que el Estado les entregó hasta ahora algo así como un millón y medio de pesos como apoyo económico. Claramente el Gobierno no resistió el embate de los que lucran con los Derechos Humanos y ante el rótulo de "desaparecido" abrieron la caja para comprar silencio y luego cuando se supo la verdad, que el artesano se ahogó en el río Chubut y que no lo había ni baleado ni golpeado ni empujado al agua la Gendarmería, ya era tarde.

Ahora los familiares de todas las víctimas de algún episodio de insensatez deberían reclamar su parte. Estamos locos.

El juez Eduardo Farah, fue uno de los dos que benefició a Cristóbal López, con la libertad y mejora de su situación judicial, en un fallo vergonzante que sacudió al país, porque la sombras de las coimas y los arreglos cubrió a los magistrados sin atenuantes.

El magistrado dice que está estresado y pidió a través de un escrito ante el Consejo de la Magistratura su trasladado al Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 para luego ir a la Cámara Federal de San Martín. El mismo Consejo que estudia el fallo escandaloso, a pedido del Gobierno le dará a Farah la posibilidad de refugiarse en otro fuero.

¿No deberían pedirle el juicio político? ¿No deberían impedirle el ejercicio como magistrado hasta que quede clara su situación? Es un mal juez y le seguimos dando la posibilidad de que siga administrando justicia.

El titular del Consejo dijo que al Gobierno le conviene que abandone la Sala II del Tribunal Oral que provocó la excarcelación y el beneficio en la acusación de un empresario kirchnerista que nos debe 17 mil millones de pesos, porque allí caerán las causas principales sobre la corrupción K. Otro Oyarbide ¿y van?

Podría seguir con la especulación política sobre el aumento de tarifas y una ridícula marcha de velas militantes; otra vergonzosa sesión abortada en Diputados; el caso de los abusos en las inferiores de Independiente que se eterniza como para que el olvido le gane a la investigación y otra vez salvar a alguien "de arriba". No lo abrumo más, pero a que tengo motivos para cabrearme.

