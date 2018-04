EL REALISMO FANTÁSTICO

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N





Gaucho de facón filoso

Es reconocido que en los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios públicos está la principal causa del rebrote inflacionario que tiene a mal traer a la sociedad y preocupa al gobierno, quien hasta debe enfrentar cuestionamientos internos al respecto.

Paralelamente, desde algunos sectores del oficialismo se lanzan dardos contra industriales y comerciantes, a los que se acusa de no colaborar con el noble propósito de combatir la inflación.

En este contexto, Elisa Carrió, una de las principales voces de la coalición, deslizó una queja hacia ese sector, mas o menos en estos términos: “A Guillermo Moreno le hacían caso, pero con nosotros se abusan”.

Ni lerdo ni perezoso, el exfuncionario kirchnerista no desaprovechó la oportunidad de mostrar que no solo es pintoresco sino también contundente. Fue en el marco del programa de Gustavo Sylvestre, en C5N, cuando apuntó: “Nosotros no aumentamos los servicios durante años, y reconocen que los empresarios me hacían caso y mantenían los precios. Entonces, ahora que el INDEC es creible -dijo irónicamente- y hay un veinte por ciento de inflación, es evidente que era correcto que antes era del diez por ciento, como lo reconoció un juez”.

Anpliación de objetivos

Según una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la arquitecta María Belén Cardasz será Directora de Proyectos de Transporte no Motorizado en lugar de su similar cargo en la Dirección de Movilidad en Bicicleta, que se extingue. Se podrá pensar en esto como una burla, pero es preferible verlo como un acto de justicia. Porque quienes se transportan en rollers, patinetas o longboards se encontraban injustamente postergados en sus derechos, los que ahora serán reconocidos.

Matemática creativa genera interés

Muy interesante solución la brindada por el Poder Ejecutivo para atenuar el impacto del aumento de las tarifas de gas: no habrá rebajas, pero los usuarios podrán optar por pagar en cuotas, en el verano, parte de lo facturado en el invierno, cuando el gasto es menor. Con intereses, claro, porque no es cuestión de financiar gratuitamente.

El tema es que con la electricidad sucede a la inversa: en el verano se gasta más que en el invierno, ya sea con el aire acondicionado o con el modesto ventilador. Entonces a estos expertos se les ocurrirá probablemente diferir los pagos para el invierno. Esto resultará en que, tanto en los tiempos de temperaturas bajas como en la de altas se pagará más o menos lo mismo sumando ambos servicios.

Es fácil darse cuenta de que este procedimiento representa el más puro gatopardismo. Porque bastaría no hacer nada para obtener el mismo resultado, ya que en invierno pesa menos la electricidad que el gas, y en el verano al revés, así que hay una compensación entre los gastos de ambos insumos.

Venezuela para todos y todas

Paralelamente a estas medidas, el gobierno iniciará un programa para fomentar el ahorro de energía, o sea que la gente se acostumbre a gastar menos en los rubros que la componen.

O sea que pronto veremos en las pantallas los mismos videos publicitarios referidos a la forma de restringirnos en el consumo de los que nos burlábamos porque eran para los consumidores venezolanos.

Qué curioso: uno de los argumentos usados por Cambiemos para conseguir votos en el 2015 fue advertir a los votantes que si seguían apoyando al kirchnerismo, la Argentina se convertiria en Venezuela. Consiguieron cautivar a las urnas lo suficiente como para ganar el control del Estado. Ahora pueden imponer las condiciones que sufren los ciudadanos venezolanos, en este caso para beneficio de sus amigos y familiares, que son los dueños de las empresas del sector.