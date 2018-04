Planes y tarifas sociales pasarán a tramitarse en la Anses

Los trámites sociales se concentrarán en las oficinas de la Anses, la Administración Nacional de la Seguridad Social, según el decreto 339/2018 publicado este viernes en el Boletín Oficial. Esa “ventanilla única social” busca unificar y bajar los tiempos de gestión, según explicó el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Por ejemplo, una mujer que concurra a tramitar la asignación universal por hijo podrá también obtener el documento de su hijo y registrarse para la tarifa social en el mismo lugar.

En la primera etapa, la Anses sumará trámites que hasta ahora estaban bajo la órbita de Desarrollo Social, como los planes Hacemos Futuro (ex Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Desde el Barrio), las pensiones para madres de más de siete hijos y por vejez y los certificados de domicilio en barrios populares. También se incorpora la tarifa social, tanto para la tarjeta SUBE -que también se podrá cargar allí- como en los servicios de agua, gas y electricidad, que hasta ahora estaban en manos de los ministerios de Transporte y Energía. La afiliación al PAMI es otro de los documentos que se podrá firmar en las oficinas pero no el resto de los trámites de autorizaciones de la obra social.

En una segunda etapa se podrán tramitar el DNI y pasaporte en las unidades de atención (UDAI) de la Anses, trámites que hoy están a cargo del Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior. “No quiere decir que todos del DNI tengan que tramitarse en la Anses, pero si alguien va a hacer un trámite y tiene que hacer el documento, también lo puede hacer ahí”, explicó Basavilbaso.

El objetivo de máxima del plan es cubrir el 95% de los trámites sociales. Eso incluye monotributo social, planes y pensiones no contributivas y por invalidez, documentos de identidad, planes de salud como Sumar y Incluir Salud, las becas Progresar y los planes del ministerio de Trabajo. El primero será el de Jóvenes. “No vamos a definir las pensiones sino que las vamos a administrar”, aclaró el titular de Anses.

En el organismo se hacen 20 millones de trámites por año y con el nuevo esquema se sumarán 15 millones más. La meta es que hacer un trámite social con el Estado no demande más que media hora de viaje. En la Ciudad eso se traduce en un radio de 3 kilómetros mientras que en áreas suburbanas implica 6 kilómetros y en las zonas rurales, no más de 20 kilómetros.

Empleo. La unificación no implicará cambios en la plantilla del Estado, aseguró el funcionario. “Se negociará con cada organismo el traspaso de los trabajadores en caso de que sea necesario pero hay distintas modalidades”, dijo. Ya hay 15 oficinas que integran distintos trámites, incluido el DNI. En total, la Anses tiene 460 centros de atención. Con Desarrollo Social ya se acordó el traspaso de 140 trabajadores al área de Anses. “El que no quiera pasarse no está obligado pero hasta ahora tuvo buena recepción la oferta. Si no lo hace, tendrá tareas en el ministerio donde está trabajando ahora”, indicó el funcionario.

Fuente: Perfil