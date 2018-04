Ni uno, ni dos… ¿cuántos nombres tendrá la hija de Luisana Lopilato?

En esta oportunidad, Luisana Lopilato y Bublé se convertirán en papás de una nena, quien nacerá en Canadá, como sus otros hermanitos.

Cuando le preguntaron a Luisana por la elección del nombre de la niña, la actriz hizo una sorprendente revelación, que mantuvo en reserva total durante 4 años, la edad que tiene su primogénito.

“Ya hicimos lista de nombres y empezamos a descartar algunos… Quiero que sean nombres cortos y fáciles, así como Noah y Elías. Que sean cortitos y que peguen con el apellido”, dijo Luisana.

¿Un nombre solo o dos?”, retrucó el periodista. Y la actriz agregó, misteriosa: “No sé. Quizá sigamos con la misma línea de Noah y Elías, que no tienen un nombre solo, sino tres cada uno”.

Sin embargo, la actriz no contó cómo son los siguientes nombres de sus niños. “¡No los voy a decir! No lo sabe nadie y es la primera vez en mi vida que lo cuento. Tienen dos nombres más cada uno y es un secreto que no quiero revelar porque forma parte de su privacidad. Se dio ponerles tres nombres y aunque para todos sean Noah y Elías, para mí que tengo que llenar los papeles son: Noah tata tata y Elías tata tata”, aseguró, manteniendo la identidad de sus hijos en reserva.