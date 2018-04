¡¿Otra vez…?! Aseguran que Jennifer López está embarazada de mellizos

Jennifer López está muy enamorada de Alex Rodríguez y siempre se muestran muy románticos en las redes sociales y no tienen problema en compartir sus momentos menos “glamorosos”.

“Describiría ese día como el más afortunado de mi vida, un auténtico golpe de suerte. Alguien me toca el hombro, me doy la vuelta, no soy capaz de reconocer a esa persona y, de repente, me doy cuenta de que es Jennifer López, caracterizada como su personaje de Harlee de la serie ‘Shades of Blue’, vestida con unos jeans y unas botas grandes. Me llevó cinco segundos reconocerla. Y lo primero que le dije fue: ‘Oh Dios mío, Jennifer, estás guapísima’. Me puse muy nervioso”, reveló el exbeibolista sobre el día en que conoció a la cantante.

Luego de un año intenso de mucho cariño y compañerismo, parece que le hicieron un llamado a la cigüeña. Así lo manifestó Mhoni Vidente, la adivina más famosa de Centroamérica.

En un programa de televisión, la mujer aseguró que Jennifer López está embarazada de uno o dos meses y que tendrá gemelos. Recordemos que hace diez años se convirtió en madre de mellizos con Marc Anthony.