Absolvieron a un acusado por abuso porque la víctima es obesa

Un tribunal de Puerto Madryn decidió absolver a un hombre que fue a juicio acusado de haber abusado sexualmente de su ex pareja. La resolución fue motivada porque las tres juezas aceptaron el planteo de la defensa del denunciado de considerar que la víctima es "una mujer obesa" y no se le pudo haber sacado por la fuerza la calza que dijo haber llevado puesta al momento de la violación.

Según informó el sitio web TN, el tribunal integrado por las juezas Patricia Reyes, Marcela Pérez y Patricia Asaro, aceptó el planteo de la defensora pública del acusado, quien aseguró: “No es a los fines hacer una acción discriminatoria ni es mi ánimo ofender la intimidad de la señora. Tenemos que trabajar sobre hechos reales y no con sentimentalismos. Lo que voy a decir la señora fiscal lo puede acreditar: Estamos analizando un hecho de abuso sexual de una mujer obesa”.

La causa se inició en 2016, cuando la mujer radicó una denuncia en una comisaría. En la misma, relató que cuando estaba en su domicilio se presentó su ex pareja y padre de su hijo y, tras una discusión, el hombre la llevó por la fuerza hasta el dormitorio, le rompió la calza y la obligó a mantener relaciones sexuales.

El resultado de los exámenes forenses sobre la víctima fue positivo. Por ese motivo, desde la fiscalía se solicitó caratular la causa como abuso sexual con acceso carnal.

La defensora del acusado, María Angélica Leyba, no creyó en las declaraciones de la víctima, sino que consideró que se trató de una relación sexual consentida. “Eso no es ofensivo ni creo que la fiscal se pueda sentir agraviada si se lo digo a la víctima. Dice que el señor le sacó la calza y yo me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza es una prenda de vestir que no es de fácil acceso para colocarla o sacarla. Para la fiscal, el señor le arrancó la calza. ¿Dónde está la calza? Si fue forzada a sacársela esa calza debería estar rota, no solo por la fuerza de la víctima sino la fuerza de la prenda de vestir”, destacó.

El Tribunal falló al entender que no se pudo acreditar el abuso sexual. Fundamentó su decisión al manifestar que “el principal descrédito es la declaración de la propia víctima”. La resolución será apelada por la fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Fuente: Rosario3