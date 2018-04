¡Rompió el silencio! Claudio Paul Caniggia habló de su situación sentimental

Tras los rumores de separación, Claudio Paul Caniggia aclaró que continúa en pareja con Mariana Nannis, con quien está casado hace 30 años y con quien tuvo a sus tres hijos: Charlotte y Alexander, y Kevin Axel.

Además, Caniggia destacó que no abandonaron la casa que comparten en Marbella. “Por este medio, quiero desmentir absolutamente las versiones periodísticas que dan cuenta de una supuesta separación entre Mariana y yo, o de que hubiéramos dejado nuestra casa en Marbella”, aseguró en Teleshow.

“Por distintos compromisos tanto Mariana como yo, no hemos coincidido en el mismo lugar en los últimos meses”, explicó y agregó: “Pero no puedo permitir que sigan publicándose por los medios hechos falsos que afectan a nuestra familia. Por esa razón, pidió que no continúe alimentándose una noticia, reitero, totalmente falsa”.