"Si la democracia depende de Olmedo, agárrense"

"Agárrense". La frase suena a advertencia y lo era: un poco en serio y un poco en broma, el diputado nacional Alfredo Olmedo aseguró a MDZ Radio que si la democracia depende de él, puede haber sorpresas. Y lo dijo porque la oposición lo acusa de haber sido el "instrumento" para hacer caer la sesión donde se iba a tratar el freno al aumento de tarifas.

Alfredo Olmedo suele ser noticia y en general más por las excentricidades verbales que por ideas brillantes. "Si toda la democracia de Argentina depende de Olmedo, agárrense", dijo Olmedo en el programa Uno Nunca Sabe. Y acusó a la oposición de montar un circo. "Trataron de armar un gran circo y hacer responsable al diputado que más trabaja en el Congreso. A las 11 de la mañana el único que estaba era Olmedo. A las doce menos cuarto empecé a hablar y me apagaron el micrófono. A mí no me levanta nadie de la sesión. Armaron un show de mentiras", aseguró. El legislador se hizo conocido por posturas extremistas, como estar a favor de la pena de muerte y ser un ferviente admirador de Donald Trump.







Olmedo, que es representante por Salta, aseguró que a pesar de ser oficialista quiere poner un límite al aumento de tarifas. "Ellos son unos irresponsables, yo no. Soy el primero en llegar. El país está como está por culpa del gobierno anterior. No van a trabajar ellos. Decían Corrupto, coimero, eso son ellos, yo no. Yo estoy a favor de ponerle un límite a los aumentos", dijo Olmedo.

Fuente: MDZ