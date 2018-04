Giro: cada vez se fabrican menos autos en el país (avanzan SUV y pick-ups)

Los grandes cambios muchas veces son sutiles, imperceptibles, como el silencioso aleteo de una mariposa pero hay que tomar distancia, buscar la perspectiva adecuada, para descubrir una profundidad que, a simple vista, no se revela. Un buen ejemplo es el sector automotor argentino. Si se toma el tipo de modelos que se producían hace seis o siete año y se los compara con los que se fabrican hoy o, a más tardar, en el 2020, se verá que el perfil industrial local giró radicalmente. La Argentina está dejando de producir autos en su concepto más tradicional, esas siluetas de dos o tres volúmenes que cualquier chico podía garabatear en sus primeros dibujos. De manera técnica se los denomina sedanes o hatchbacks. Su espacio está siendo ocupado por otras formas, a medida que el gusto de los consumidores va cambiando. No es novedoso en la Argentina hablar de boom de las pick-ups pero sí cómo impactará en el mix de producción local. A esto se suma otro fenómeno como el de los SUV (Sport Utility Vehicle) o crossover - más allá de la diferencia conceptual que ni los especialistas se ponen de acuerdo - que no paran de ganar terreno. Son esos vehículos que toman atributos de distintos segmentos, de mayor altura y look "aventurero", para combinarlos en un modelo moderno y funcional.

Según datos de ADEFA del 2012, en la Argentina se fabricaron unas 540.000 unidades de vehículos que no eran ni pick-ups ni SUV. Es decir, sedanes, hatchback y en menor medida utilitarios chicos y familiares. No se incluye el segmento de comerciales ni pesados. Si la comparación se realiza con los 90, cuando Sevel, Ciadea y Autolatina dominaban el mercado, la relación es más marcada. Casi todos eran autos.

En tanto, hace seis años, de los tres productores de "chatas" - Toyota, Volkswagen y Ford- salieron 200.000 unidades, el 30% del total. En cambio, para dentro de dos años, las pick-ups o SUV representarán el 75% de la producción local.

Solo de pick-ups se esperan unas 400.000 unidades, entre las marcas que ya están produciendo y tres más que, desde Córdoba, comenzarán a fabricar a partir de mitad de este año de manera gradual. Ya hay dos inversiones que están confirmadas para la producción de SUVs. El proyecto Tarek de Volkswagen y el nuevo modelo que saldrá de la planta de Honda en Campana y que reemplazará al actual. Entre ambos, se prevén cerca de 100.000 unidades. Pero hay otros que podrían ir en ese sentido y ese número será mayor. Los autos clásicos sumarán unas 150.000, en el escenario más optimista. De esas 540.000 unidades del 2012 se pasará a poco más de la cuarta parte.

Esto se debe a que casi todas las marcas están en ese proceso de cambio. No es algo local. El mundo está girando hacia modelos no tradicionales. En Francia, por ejemplo, el 35% de las ventas ya son SUV, algo que diez años atrás prácticamente no existían.

La Argentina no escapa a esa tendencia. El caso más emblemático en el país es el de Honda que comenzó a producir en 2011 el sedán chico City para cambiarlo en 2015 por la HR-V. Su próximo modelo será el sucesor de ese SUV.

Volkswagen es otra empresa que entiende el nuevo tiempo. Hoy fabrica la pick-up Amarok y el familiar Suran. En un par de años este último dejará paso para un SUV, el proyecto Tarek (tendrá dimensiones de una Tiguan a un precio más accesible).

Chevrolet dejó de fabricar en los últimos años modelos como el Classic y Agile para concentrarse en el Cruze pero ya anunció una inversión para producir otro vehículo. "Puede ser un crossover" dijo su presidente, Carlos Zarlenga. Es lo más probable. Lo seguro es que el nuevo modelo, cuando esté en ciclo completo, tendrá un volumen de producción mayor al del Cruze.

Renault ya no fabrica más el Clio y el Fluence tiene los meses contados. El presidente de la marca, Luis Peláez Gamboa, dijo que no está definido si habrá un sucesor nacional pero dio a entender que tiene pocas chances ya que señaló que la planta de Córdoba será un polo de producción de pick-up y utilitarios (Kangoo). Los modelos Logan y Sandero se encaminan a su final de ciclo.

El grupo PSA (Peugeot-Citroen) también tendrá cambios importantes. Juega al misterio con el proyecto de la nueva inversión. Lo cierto es que su vicepresidente regional, Gustavo Soloaga, reconoció hace un mes que el " problema" de la planta de El Palomar es que fabrica modelos (autos) del segmento mediano que está en retroceso. Los 0km que produce ahora son el Peugeot 308 y 408 y el Citroën C4 Lounge. Además, los utilitarios Partner y Berlingo. Las versiones sobre la nueva silueta van desde una pick-up a un SUV.

Ford produce el Focus y la Ranger. El primero de los modelos está complicado. Se acaba de presentar en Europa la IV generación y no hay noticias buenas en ese sentido. Ya no se haría en la planta de General Pacheco. Se seguirá produciendo la generación actual por algún tiempo mientras buscan un reemplazo. Un tema, por ahora, bastante difícil debido a problemas de costos. Lo único seguro es que la clásica pick-up quedaría como la pata fabril.

Toyota concentra el 80% de su producción en su exitosa Hilux y el porcentaje restante para la SW4, la versión SUV de la pick-up.

A todo esto se suman las tres nuevas pickups que llegarán desde Cordoba: la Nissan Frontier comienza la producción hacia fines de julio), la Renault Alaskan y la Mercedes-Benz Clase X. Podría sumarse una nueva marca como Mitsubishi con la L200 ya que ahora pertenece a la alianza Nissan-Renault.

Fiat es todavía una marca que apuesta a los autos con el nuevo Cronos que fabrica en Córdoba junto al clásico Palio.

Fuente: Ámbito