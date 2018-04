Zlatan Ibrahimovic confirmó que estará en Rusia 2018 con una frase arrogante: "Un Mundial no es lo mismo sin mí"

Zlatan Ibrahimovic había adelantado el fin de semana a través de su cuenta de Twitter que tenía "altísimas" chances de volver al seleccionado de Sueciapara jugar el Mundial de Rusia 2018. Y ayer lo confirmó en una entrevista con un programa de televisión en los Estados Unidos, donde está jugando para Los Angeles Galaxy de la MLS.

Después de dos años sin jugar para el seleccionado de su país, el goleador sueco de 36 años decidió volver para estar en el Mundial. Y lo confirmó con una frase bien arrogante al mejor estilo Ibra.

"Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además tú sabes que un Mundial no es lo mismo sin mí", sentenció Zlatan ante la pregunta del entrevistador.

De esta manera, el ex delantero del Manchester United, Paris Saint Germain y Barcelona, entre otros clubes, jugará su tercer Mundial. Hasta ahora jugó cinco partidos y no metió ningún gol.

"Los suecos son demasiado buenos, yo no lo soy tanto", destacó Ibrahimovic, y aclaró: "No soy el típico sueco pero puse Suecia en el mapa".

Ibra también habló de cómo está pasando sus primeros meses en Los Ángeles donde el fútbol no es el principal deporte.

"En Europa el fútbol es algo muy grande y a cualquier sitio que iba las personas se volvían locas. La gente me decía que cuando fuese a vivir a Los Ángeles todo cambiaría, que podría caminar por la calle. Pero no ha sido así. Desde el primer día ha sido una locura", explicó. "Pero es mi culpa. Si juego a fútbol a este nivel, es normal que me pase esto", apuntó.