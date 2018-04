BCRA dejó la tasa a 28 días en 26,30% e inyectó $89.000 M

Sin sorpresas, el Banco Central decidió fijar la tasa de la Lebac corta (a 28 días) en un 26,30%, en sintonía con los rendimientos que ofrece el mercado secundario. La autoridad monetaria viene aplicando esta medida desde hace varios meses, ya que es la tasa de pases (hoy en 27,25%) la que utiliza para dar señales y para marcar el sesgo contractivo de la economía. En esta oportunidad, la mayor parte de las ofertas volvieron a concentrarse sobre los títulos de menor plazo, alcanzando el 75% del total, para facilitarle al Ministerio de Finanzas salir a colocar deuda en pesos en el mercado interno.

Las propuestas alcanzaron los $524.599 millones, de los cuales se adjudicaron $512.482 millones, lo que implicó la renovación parcial del vencimiento (un 87,3%), que era de $586.616 millones y una baja del stock en circulación por $74.134 millones y una expansión de la base monetaria de $89.000 millones. El BCRA ratificó que "dado que la liquidación se realiza al día siguiente, para computar el efecto monetario deberá sumarse la absorción o expansión que ocurra mañana (por hoy) por pases, Leliq u operaciones de mercado secundario de Lebac". El resto de las tasas de corte se ubicaron en 26% (64 días), 25,7% (91 y 119 días) y 25,6% (154 días). Los analistas del mercado consideraron que los casi $12.000 millones que quedaron afuera del mercado competitivo estarán destinados a dólares o a bonos dolarizados debido a que "no convenció la tasa ofrecida por el BCRA".

Todo esto ocurrió en un marco donde volvió el atractivo por el carry trade, ya que el Banco Central sostuvo en varias oportunidades que espera un tipo de cambio nominal planchado para los próximos meses, en parte por la liquidación de granos de los agroexportadores, que ayudarán a cubrir la demanda de divisas y por la expectativa de una política monetaria más contractiva. Además, el organismo tuvo que hacer frente al impacto de la demanda respecto a la entrada en vigencia de la resolución de la AFIP que impuso el impuesto a la renta financiera para No Residentes (representan un 8% de la tenencia de Lebac) desde el próximo 25 de abril. Esta establece que los extranjeros deberán abonar una alícuota del 5% sobre los títulos, que puede extenderse hasta el 15% si está depositado en un país no cooperante.

Por su parte, Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, sostuvo que lo más relevante de la jornada fueron las tasas forward, que mide la relación implícita entre tasas, ya que "no mostraron una señal de que el Banco Central vaya a endurecer la política monetaria, lo que da la pauta de que (Federico) Sturzenegger no va a romper el mercado a través de la licitación primaria". Éstas quedaron en 26,30% (28 días), 25,26% (64 días), 23,90 (91 días), 24,15% (119 días) y 23,31% (154 días). Sin embargo, consideró que "el BCRA no va a esperar para subir la tasa y lo hará en mayo a través del mercado secundario, luego de que Sturzenegger señalara, al dar a conocer el IPOM, que subirá la tasa en el caso de que la inflación no desacelere después de abril", estimó. "Fue un claro mensaje para Jefatura de Gabinete", agregó. Esto refleja que los operadores están a la expectativa de cómo vaya a proceder el BCRA en los próximos meses debido a las dificultades que ha encontrado en lo que va del año para bajar la inflación.

Fuente: Ámbito