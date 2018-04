A Bonino se lo crucifica por la décima parte de lo que otros hicieron,!DÉJENSE DE JODER!

Resulta que ahora Bonino es el peor de los delincuentes, resulta que es el culpable de los negociados de la Municipalidad, de las licitaciones a medida, de los contubernios con "el Omar", de que en Rafaela hayan hijos y entenados, de que en los últimos años muy pocas empresas se instalaron en nuestra Ciudad por las increíbles trabas que se les ponen, etc,etc,etc.

Bonino se equivocó y nada más, no tuvo los recaudos que hay tener quizá por falta de experiencia, PERO NO POR DESHONESTIDAD, quienes así lo plantean no están más que haciendo política barata y de la peor.

Sería muy bueno ver pegar portazos cuando hay licitaciones a medida, cuando los funcionarios y algunos concejales, incluido el Intendente, cobraron el famoso reintegro del impuesto a las ganancias y así podría escribir ríos de tinta.

Discutí a Bonino cuando como un "niño caprichoso" quiso ser Presidente del Concejo Municipal y ya todos saben cual fue mi posición, pero ya está, es el Presidente del Concejo y que a ninguna mente trasnochada se le ocurra tratar de encontrar en otros ámbitos lo que en las elecciones no lograron.

Bonino se equivocó y lo remedió, mucho peor son aquellos que no se equivocan, que adrede cometen errores para su propio beneficio y se jactan de ello.

Terminemos con el tema y respetemos la institucionalidad y de vez en cuando está bueno ponerse un poquito colorado