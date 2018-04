Bonafede le pegó un portazo a Bonino

El Concejal Silvio Bonafede en diálogo con este medio manifestó que: " A las ocho recibí un mensaje que se llevaría a cabo una reunión en el despacho de Presidencia del Concejo. Era para darnos explicaciones de por qué tomó la determinación de pedir 40 mil pesos a su cuenta para realizar un viaje a Montevideo. En realidad, no aclares que oscurece".

Asimismo, el edil agregó el Presidente dice que recibió una invitación personal, ahí está el primer error, dice que fue personal pero podría haber ido cualquiera de nosotros. Pero decide viajar él, sin hacer ningún tipo de comunicación".

Por otro lado, el Doctor se refirió al segundo error del máximo representante del Órgano Legislativo: "Por usos y costumbres, cuándo se solicitan viáticos, tiene que haber una nota formal y comunicar al resto de los concejales para que estén aprobando las derogaciones de este tipo pero no ocurrió". Al respecto, R24N le preguntó al ex Presidente del Concejo sobre la asignación de los viáticos por parte del DEM y no de Bonino, lo cual, el peronsita respondió: " Es un tema del DEM, si bien hay una forma de estipular los gastos que le corresponden, este tema lo propuse para modificar y no recibí respuestas".

Como lo adelantó este medio, Lalo Bonino decidió devolver el dinero depositado como viático admitiendo este error de comunicación que hubo pero reafirmando que la asignación de ellos está establecido por Decreto por el DEM y presentará un Proyecto de Resolución con respecto a los viáticos.

"No estoy de acuerdo con las explicaciones, por eso me retiré de la reunión porque las declaraciones del Presidente, no solo que no aclaraban sino que oscurecían", añadió.

Si iba en representación el Concejo ¿Por qué el se auto-postuló? concejales somos todos, finalizó Silvio