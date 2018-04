Ara San Juan: Gobierno contratará a empresa para seguir la búsqueda con nueva tecnología

A cinco meses de la desaparición del ARA San Juan en aguas del océano Atlántico, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró ayer en el Congreso que continuará la búsqueda del submarino "el tiempo que sea necesario" y que el Ejecutivo empujará la contratación directa de una empresa extranjera para aplicar una nueva tecnología durante 100 días, por u$s3,8 millones. En una tensa reunión, que se extendió por más de seis horas y con críticas varias hacia el Gobierno, el funcionario además destacó que se llevan ejecutados $780 millones en los operativos, que incluyeron hasta videntes a bordo de algunos barcos de exploración.

La contratación directa que solicitaron ayer de manera incesante la mayoría de los familiares corresponde a Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA). El representante de esa empresa, Hugo Marino, explicó semanas atrás -en la bicameral creada para investigar la desaparición del submarino- que para esos trabajos se utilizan Vehículos Autónomos Submarinos (AUV, por sus siglas en inglés) de la noruega Kongsberg, que provee una especie de torpedo que lleva sonares de barrido lateral de última tecnología para explorar el fondo de los océanos.

El convite de la bicameral, que interrogó ayer al ministro y que comanda el senador peronista José Ojeda, comenzó con un contrapunto entre oficialismo y oposición por el tipo de declaración de Aguad, tras la solicitud del antimacrismo de que fuese calificada de "testimonial". "Es un tema muy delicado y me parece que ese formato de citación es para terceros, parámetro que no se vincula al ministro, quien viene a brindar informes", argumentó el jefe del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff.

"No necesito jurar para decir la verdad. Es más grave mentir como ministro que en una testimonial, es una formalidad innecesaria (...) Si vengo a colaborar es para esclarecer los hechos, no ocultarlos. Además, hay una investigación judicial en curso y hay cuestiones que pueden sobreponerse y puede haber conflicto de intereses entre poderes, ya que hay un juzgado en Caleta Olivia que investiga las consecuencias penales", señaló Aguad al iniciar su informe.

Tras detallar su función como ministro -"soy el delegado del presidente en la garantía de la defensa nacional (...) donde están en juego soberanía y autodeterminación, sus bienes y patrimonio"- y dejar clara la imposibilidad de revelar secretos militares, Aguad manifestó que desde la desaparición del submarino, el Gobierno impuso "decir la verdad y no ocultar nada", situación que "puede haber llevado a muchas confusiones por interpretaciones que se hicieron afuera".

Hacia lo último de la primera parte de su discurso, el funcionario nacional resaltó: "Seguiremos poniendo todo el empeño en la búsqueda del ARA San Juan. Casi obsesivamente queremos encontrarlo, hace mucho tiempo lo venimos buscando y estaremos el tiempo que sea necesario". Después de ofrecer un resumen de todas las actividades del submarino desde que partió de Mar del Plata, el 25 de octubre al 15 de noviembre pasado, afirmó que en la búsqueda participaron siete países, 4 mil personas, 26 buques y 11 aeronaves.

Los familiares de los tripulantes fueron los primeros en preguntar al ministro. "Se está dilatando la contratación del barco extranjero con toda la tecnología y nos queremos ir con una novedad concreta, cierta y veraz. Pasaron cinco meses y quizá el tiempo no le importe a usted", dispararon hacia el titular de Defensa. "Hace cinco meses que no tengo otro tema que no sea éste. El ARA San Juan, desde el 15 de noviembre pasado y hasta el 1 de abril fue buscado con la mejor tecnología del mundo. El que diga que no lo buscamos adecuadamente miente", replicó Aguad.

Sobre la contratación directa de la empresa SEA, cuyo procedimiento sería iniciado en las próximas horas por el Gobierno, el ministro contestó: "Esto acorta los plazos, pero no es inmediato. Hablamos cinco o seis veces en los últimos tres días con el señor Marino", dijo y que "no es que la tecnología sea mejor sino distinta (...) es probable que sea de utilidad y pueda meterse en grietas". Aguad agregó que para la tecnología AUV habrá que "perforar el casco del barco que la lleve y es una operación muy compleja ya que es casi inutilizar el barco". De hecho, una nave del Conicet en reparaciones hasta julio próximo es la más accesible para la operación en cuestión.

En otro momento, y tras más cuestionamientos de los familiares, el funcionario expresó que el ARA San Juan salió a navegar porque la información de ese momento remarcó que "el barco estaba en condiciones". No obstante, aclaró que "la investigación la sigue la jueza y es algo en lo que no debemos interferir. Ella está tomando testimonios que nosotros no hemos hecho. Al barco se le dio la orden porque autoridades de control el alistamiento consideraron que el barco estaba en condiciones, puede demostrarse lo contrario".

Ante otras consultas, el ministro ratificó la continuidad de la búsqueda pese a que pasen los seis meses que marca la legislación para siniestros marinos, donde se puede decretar la presunción de muerte de los tripulantes. "Si estamos por contratar a una empresa por 100 días -SEA- se superaría el 15 de mayo -tiempo límite-, así que con eso ya estamos comprometidos (...) Es muy difícil que podamos hacer un milagro, pero vamos a seguir buscando, tienen mi compromiso y el del Presidente. No podíamos hacer una licitación mientras cuatro o cinco países estaban buscando y gratis. La tecnología que tenían eran las mejores, ahora traeremos otra (...) Subimos a videntes en los barcos y fuimos a buscar a otras zonas por pedido de ustedes y subimos a familiares para ver las operaciones dentro del barco", precisó Aguad. Al cierre de ésta edición, los legisladores le realizaban preguntas al ministro.

Malvinas y Garré

Aguad precisó que el ARA San Juan pasó "muy lejos del área exclusiva" del tratado Anglo-Americano firmado en Madrid en 1990, que habla de un límite máximo de aproximación de buques argentinos de 50 millas náuticas en relación con las islas Malvinas. Por otra parte, al menos dos familiares expresaron la "incomodidad" por la presencia de la exministra de Defensa K Nilda Garré, a quien pidieron excusarse.

Fuente: Ámbito