Jorge Lanata criticó a Marley por usar a su hijo en su programa de televisión

Desde que se convirtió en Papá, Marley no para de competir imágenes y momentos en las redes sociales junto al pequeño Mirko. Además, el niño acompaña a su padre en los viajes que realiza para "Por el Mundo", ciclo de Telefe que pronto competirá con el regreso dePeriodismo para Todos, por El Trece.

En ese marco, Lanata, escribió sobre este tema en la columna que el comunicador escribe para Clarín, con el título: "Cuandos e pierde la infancia".

"Mirko es divino, podría ganar el premio al Bebé Perfecto. Vi un par de veces a Marley y me cae bien, me parece buen tipo. Alguien que se presenta torpe y atolondrado al aire no puede ser mala persona", dice el editorial.

"Marley tiene 2.800.000 seguidores en Instagram. Mirko 762 mil. Son lindos, populares y felices. ¿Cuál sería entonces el problema? El problema es que mientras caminan por una ruta de algodones y caramelos, a Mirko le están quitando la infancia. Y una infancia -se los digo yo, que por distintos motivos no la tuve- es algo que toda persona merece tener. Para que todo sea civilizado: se la quitan pero le pagan por ello", expresó Lanata.

No creo que Marley haga esto por dinero -como sí lo hacen cientos de padres que presionan a sus hijos en el fútbol amateur, en los deportes olímpicos o en la tele y el teatro- pero Mirko es ya la "cara" de la ropa infantil Mimo: es la única con la que posa en fotos donde el logo se descubre casi sin intención".

"Mirko debe ser hoy el bebé más rico de la Argentina. Pero hay un problema: no eligió estar ahí", agregó Jorge.