Carrió vs. Lorenzetti, una pelea que puede ser dramática

Algo puede romperse y hacer mucho ruido, esta es la sensación que tienen en Cambiemos debido al enfrentamiento entre la diputada Elisa Carrió y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Hace unos meses Lilita comenzó a atacar verbalmente al magistrado, con acusaciones graves. Después y a pedido del propio Mauricio Macri, se llamó a silencio para no entorpecer la relación entre el presidente y la Corte. Ahora Carrió vuelve al ruedo con una ofensiva más dura y ampliando las acusaciones contra Lorenzetti, basando sus denuncias en el rol del juez en el tema de las escuchas telefónicas que están a Cargo de la Corte Suprema.

¿Está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado?, escribió Lilita en el texto formal de la denuncia que hoy mismo presentará en la Cámara de Diputados formalizando así, sus dichos.

En su escrito Carrió también se ocupa de algo que irritó mucho a Macri en su momento y es cuando la Corte mandó a sortear las causas asignadas al Tribunal Oral 9 (TOF 9), tribunal que debía tratar los juicios por el otorgamiento discrecional de la obra pública a favor de Lázaro Báez y la por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en ambas causas la principal acusada en Cristina Fernández.

Carrió acusa a Lorenzetti en su denuncia de que haber firmado esta acordada es "un avasallamiento sobre el Congreso Nacional". La diputada ampliara en su presentación de hoy, el pedido de juicio político sobre el titular de la Corte a quien acusa de tener "Una inapropiada e intimidatoria injerencia sobre los otros dos poderes de la República".

Si antes Macri la detenía, ahora no ve con malos ojos las embestidas de su aliada, el presidente cree que Lorenzetti está jugando sucio.

Para Carrió, que suma temas a su carpeta de acusaciones sobre el magistrado, éste tuvo que ver con la puesta en libertad del empresario López y su socio Fabián de Souza, en el cambio de carátula de la causa que los incriminaba por una más benigna y la separación del fiscal Carlos Stornelli de la causa sobre el presunto desvío de fondos en el yacimiento carbonífero Río Turbio.

Ante la avalancha de cuestiones en su contra por parte de Lilita, Ricardo Lorenzetti responde con manejos políticos e impuso como nuevo secretario penal de la Corte Suprema, un lugar clave que tiene el tribunal ya que maneja el cuarenta por ciento de los expedientes del máximo tribunal, algunos de ellos de vital trascendencia como el atentado a la embajada de Israel, a Javier Arnedo. El elegido es un abogado cercano al ex juez Eugenio Zaffaroni y al camarista Alejandro Slokar, uno de los responsables de kirchnerista asociación Justicia Legítima. Para conseguir este nombramiento Lorenzetti debió buscar la complicidad de los magistrados Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda ya que los otros dos miembros de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz buscaban un candidato de mejor perfil, tal vez menos politizado y más profesional. La decisión del titular de la Corte, provocará aún más rispidez en su relación con la Casa Rosada.

Mauricio Macri fue consultado este fin de semana acerca de la pelea entre Carrió y Lorenzetti y el presidente optó por no cruzar la línea y dijo "Es entre ellos y me alegro que no me hayan invitado", una frase con muchas lecturas.

COMPLICACIONES

Este tema pude derivar en situaciones que compliquen a Macri pero también que puedan hacer debilitar el poder de Lorenzetti dentro de la Corte Suprema. Está claro que los dos nuevos magistrados están por la labor de tener un poder judicial alejado de la política, independiente y profesional, es decir, algo opuesto a lo que fue y es nuestra Corte Suprema.

La suerte que corra la denuncia de Carrió en Diputados dependerá de cuanta aceptación tenga, una vez más, los kirchneristas tendrán una fuerte incidencia con su voto y todo indican que se opondrán a pesar que Lorenzetti fue uno de los blancos preferidos de los ataques de la ex presidente, pero no le harían asco a cambiar de opinión porque ahora el enemigo en Macri.

Esta será una semana caliente porque hay muchos temas judiciales en danza y la liberación del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner, en una maniobra poco clara del juez instructor, reavivó una polémica que se sumó al escándalo que produjo la decisión de la jueza Romilda Servini de intervenir el Partido Justicialista. A esto debe sumarse la confusión que reina en Comodoro Py después de conocerse el informe sobre los cientos de causas de corrupción que se encuentran cajoneadas desde hace años en los juzgados federales.

