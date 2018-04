UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

Un 16 de abril de 1964, se lanzaba “The Rolling Stones”, el álbum debut del conjunto británico. Fue grabado en Londres, en los Regent Studios, en una sola toma. Entre las canciones del disco se encuentra “Tell Me”, la primera composición de Mick Jagger y Keith Richards. El álbum generó una respuesta positiva en el público y en la crítica inglesa, reflejada también en las ventas. Luego del lanzamiento dieron conciertos en Inglaterra y los Países Bajos, y después realizaron su primera gira por Estados Unidos. La banda, fundada en 1962, al momento del lanzamiento de “The Rolling Stones” estaba integrada por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts. En la grabación del disco contaron con la colaboración de músicos como Phil Spector, Ian Stewart y Gene Pitney. El exitoso grupo cuenta con más de 25 álbumes de estudio, entre ellos se encuentran “Beggars Banquet” (1968), “Let it Bleed” (1969) y “Exile on Main St.” (1972), “It’s Only Rock’n’Roll” (1974) y “Some Girls” (1978). Las ventas de la banda, una de las más importantes de la historia del rock, superan los 200 millones de discos. A fines de 2012, 50 años después del nacimiento de los Rolling Stones, realizaron una gira por Europa y Norteamérica llamada “50 & counting”.