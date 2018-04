¿Cuáles son los aumentos de tarifas que impactarán en la inflación de abril?

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró en declaraciones radio Mitre que la suba del 2,3% de la inflación en marzo "es un mal trago" que era "esperable", aunque se manifestó "muy positivo respecto a la desinflación que vamos a tener en los próximos meses".

Respecto al alza inflacionaria de marzo, que lleva a una suba en el primer trimestre del 6,7% del costo de vida, dijo que "es un número alto pero es un número también que esperábamos. Sabíamos que estos primeros meses del año, debido a la suba de precios regulados, íbamos a concentrar las tasas de inflación más altas del año".

• Trenes y colectivos

En abril impactará el segundo aumento a colectivos y trenes. El boleto mínimo de colectivo pasó de $ 8 a $ 9, y está previsto una nueva suba en junio que lo hará trepar hasta $ 10. Para viajes que superan los 30 kilómetros, la tarifa pasó de $ 9,50 a $ 10,75 y subirá otro $11,75 en junio.

El boleto más caro de las líneas de trenes Sarmiento, Mitre y San Martín pasará de $ 8 a $ 9, lo que representa un 12% de aumento para los pasajeros.

Según lo que explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el momento de presentar la "Red Sube", ambos medios de transporte volverán a tener un incremento en junio.

• Gas

De acuerdo a lo expresado por el ministro Juan José Aranguren, los aumentos representarán un ajuste promedio en la factura para usuarios residenciales del 32% a nivel nacional, con máximos de hasta 40%.

El incremento se suma al de 45% que aplicó el Gobierno en diciembre del año pasado.

Menor consumo (categorías R1 a R23): suba promedio de 40%.

Consumo medio (R31 a R33): incrementos de 32%.

Mayor consumo (R34): suba de 28%.

El precio oficial de la garrafa de gas aumentará 16,7%, por lo que el tubo de 10 kilos valdrá $216.

• Combustibles

Las empresas Shell y Axion aumentaron sus combustibles en un promedio cercano al 4,5% desde principios de abril, según pudo sabre ámbito.com de fuentes del mercado.

De este modo, la nafta super subirá un 4,9% y la diésel 6,5% -en CABA y GBA, pudiendo variar según las provincias- mientras que el gasoil lo hará en 5,6%.

En el caso de Shell, el litro de nafta súper en la Ciudad costaba hasta ayer $24,68, y aumentó un 4,5%, lo que lleva el precio a $25,79. La premium (V-Power Nitro+Nafta) también recibió un aumento de 4,5%, por lo que pasó de $28,97 el litro a $30,27. Además, el gasoil premium conocido con V-Power Nitro+Diesel tuvo un aumento de 6%: llevó así su precio de $25,79 a $27,34.

• Peajes

Comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en las autopistas porteñas administradas por AUSA. Contempla un incremento promedio del 13,4% y el mantenimiento de las tarifas diferenciales según el horario.

De esta forma, los livianos pagarán $45 en las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en horario no pico y $63 en horario pico, mientras que en la Autopista Illia el importe a abonar será de $19 en horario no pico y $28 en horario pico. Por último, en el ingreso/egreso de Alberti se cobrará $14 en horario no pico y $18 en horario pico.

Fuente: Ambitoweb