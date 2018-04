Jimena Barón recordó a su padre con un sentido mensaje: "En mi imaginación vivo bajo tu mirada"

No paramos de hablar de Jimena Barón. Ya sea por sus shows, por los rumores sobre ella y, por supuesto, por su vida sentimental. Ahora, la actriz y cantante conmovió a todos con una carta que le escribió a su papá, Jorge, que murió hace casi 4 años.

"Feliz cumple papá. Donde sea que estés. A veces te siento más y otras no tanto. Al menos sabés que en mi imaginación vivo bajo tu mirada, pienso qué cosas te pondrían contento, qué te pondría orgulloso, cuándo me cagarías a pedos diciéndome que estoy 'tronada' y cuándo me dirías que soy Messi'. Te miro para arriba en cada show, te canto y te bailo, te muestro al enano, mi tesoro más grande, para que veas cómo crece y cómo hago malabares sola, pero feliz", le dijo.

Luego reconoció que tiene muchas cosas de él en su personalidad. "Gracias viejo, sobre todo por tu arte y tu esencia tan genuina, que por momentos dolió demasiado, pero fue mejor así. Tengo en la sangre tu libertad, tu desfachatez y tu exclusiva y preciada combinación de extremada locura y total normalidad. Creo tener genes evolucionados en cuanto a cómo soy como madre (gracias a Dios) pero todo lo demás, TODO lo que todos puedan verme como virtud, es sangre de tu sangre y así seguiré pasando yo tu rollo y tu involuntaria enseñanza de alegría, intensidad y de 'hija, hacé lo que se te cante el orto'. Sí, delicado no fuiste jamás", indicó.

"Allá arriba debe estar sonando 'Start me Up' y acá en casa también viejo. Ya nos abrazaremos algún día entre el cielo y el infierno calculo... porque los genes son los fucking genes y yo de eso tampoco zafé. Te amo papá, feliz cumpleaños", concluyó.

La relación de Jimena con su papá fue conflictiva. Él se fue de la casa en la que vivían cuando ella era chica. La actriz fue a buscarlo, por su cuenta, cuando tenía 15 años. Después de eso, volvieron a tener contacto.

Jorge murió en diciembre de 2014. Tenía EPOC. Se descompuso mientras se bañaba, se desmayó y se cayó. El desagüe se tapó y se ahogó.

"Era un gran artista, él nunca lo supo. Pintaba. Fue el primer director de arte de Pol-Ka", contó Jimena recientemente en Tiene la palabra. En esa oportunidad habló de lo que sintió cuando él se fue de la casa: "Claro que me enojé. Los hijos queremos estar con nuestros papás. Me faltó en un montón de aspectos, no lo tuve", confesó.