El violento intento de secuestro a Flor Vigna y su novio Nico Occhiato

Anoche, Flor Vigna y su novio, Nico Occhiato, vivieron un escalofriante intento de secuestro en el barrio de Floresta. El mismo Occhiato contó detalles delo sucedido esta mañana en LAM.

“Pasamos un momento bastante feo. Habíamos terminado de grabar el programa y yo me iba a ir a la casa de mis viejos en Ramos Mejía y llevé a Flor a su casa de Floresta. Nos quedamos un segundo hablando en el auto, ya en la puerta de esa casa y apareció un chabón con el arma y un auto cruzado, encerrándome”, contó.

Luego detalló cómo fue su reacción al ver el arma: “Vi que el auto me dejaba como un hueco entonces aceleré, le choqué la trompa y me escapé. Sinceramente no sé si hice bien o mal, yo nada más pensé en que estábamos en la puerta de la casa de Flor, que su familia estaba adentro… no se sabe qué puede pasar y me salió eso”.

“Ahora voy a hacer la denuncia porque me quedó mal una de las ruedas. Lo dejé a pocas cuadras del lugar en el que pasó esto porque justo había un policía. Fue un susto enorme pero por suerte la pasamos”, finalizó.