“No sé si soy lesbiana o bisexual”, la duda de Oriana Sabatini

La actriz y cantante Oriana Sabatini habló nuevamente sobre sus preferencias sexuales, y reconoció que aún no las tiene definidas, pero que tampoco le preocupa.

“No digo que está bien o mal, pero sí creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera.

“No hay nada más lindo en esta vida que sentirse y ser libre. Ese sentimiento lo tengo porque me lo transmitió mi familia. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual, pero no tendría prejuicios en torno a eso”, volvió a afirmar la actriz y cantante en el programa de radio Agarrate Catalina que va por Radio Ciudad.