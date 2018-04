Flavio Mendoza fue papá y respondió a los que lo critican: “La gente opina porque…”

Durante la madrugada del jueves 12 de abril, nació en Miami, Estados Unidos, el primer hijo de Flavio Mendoza (43). Tras una intensa lucha por convertirse en padre, el bailarín y coreógrafo optó por alquilar un vientre para cumplir su sueño. Después de una primera concepción frustrada, por fin, llegó al mundo el pequeño Dionisio.

Ni bien nació el bebé, Flavio Mendoza compartió en su cuenta de Instagram la foto de la huella de Dionisio marcada en su pecho. Junto al tierno post, escribió: “Ya estás en mi corazón grabado a fuego, bienvenido a este mundo maravilloso, quiero que seas honesto, generoso, solidario pero sobretodo que seas feliz”.

Pero mientras Flavio Mendoza desborda de alegría, no falta quien lo critique en las redes sociales. Por eso, el productor de Stravaganza y Mahatma hizo su descargo en Instagram. Junto a una imagen con la frase “Hablás de mí porque si hablás de vos a nadie le importa”, expresó: “Esto es para todo el que me critica por si subo algo mío o de mi hijo. Estoy tan feliz que todo lo que digan es nada y el que opina en mis redes es porque me parece está un poco al pedo, ¿no? Y el que opina con buenas intenciones le digo ‘gracias estoy viviendo lo mejor de mi vida’”.