¿Que pasa con Desarrollo Social de la Municipalidad?

Inoperantes que fingen interesarse por la gente y no le resuelven los problemas, cuando se pide ayuda. Vergonzoso no ayudar a una criatura.

El área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela fue ineficiente y la expectativa al menos es que lo ocurrido haya sido una excepcion.

No se refleja lo que después se ve en el balance de gestión anual en cuanto a intervenciones. Dado que, cuando se busca ayuda no se ponen en el lugar de la persona necesitada. Por un lado, porque prima la burocracia propia del sistema pero sobre todo porque derivan a la gente a otras instituciones cuando facultades no les falta para solucionar el problema, cuentan con presupuesto y cobran un sueldo para trabajar. No sólo eso, sino que una vez que delegan a otro establecimiento no hacen ningún tipo de seguimiento para verificar que la situación se haya resuelto.

El claro ejemplo de este accionar se vio en varias oportunidades ya pero vamos a referirnos a la más próxima. Tomaremos un caso del pasado jueves. El mismo, no fue resuelto hasta este domingo. Pero gracias al obrar de manera particular de un concejal se destrabó la problemática. Porque cuando el miércoles el Edil le había solicitado ayuda al área competente del Municipio, no se hizo nada.

Estamos hablando de una criatura que necesitaba viajar a un hospital a Santa Fe. Por supuesto, reservaremos su nombre pero el área coordinada por la Secretaria Brenda Vimo sabe muy bien de quién estamos hablando, un niño al que no ayudaron.

¿Qué hicieron desde Desarrollo Social? Enviaron al padre y al niño nuevamente al Hospital Dr Jaime Ferré, de donde venían y le habían dicho que no tenían lugares en la trafic para llevar al niño a La Capital. Desarrollo Social habló con la presidenta del Consejo de Administración del SAMCo Rafaela, Fabiana Cossa y supuestamente ella se encargaba. Cuando la familia llegó al Hospital le manifestaron lo siguiente: "Lugares no hay, no hay. Recién para el miércoles te buscamos un lugar". Teniendo en cuenta que el nene perdería el turno porque estaba citado lunes a la mañana.

Claramente, en este caso, el Estado provincial también se declara incompetente en políticas en materia de salud y ayuda social. ¿Por qué la gente debe pasar por esta situación en un estado de enfermedad y riesgo? ¿Si no hay lugar en la trafic que lleva pacientes a Santa Fe porque no nos ocupamos de que haya más recursos? No es la primera vez, hace menos de un mes, una madre que necesitaba hacerse una biopsia tampoco consiguió lugar allí.

El Concejal, de manera particular llamó al Director del Hospital y consiguió que lleve a la familia un médico que viaja a trabajar a Santa fe. Desarrollo Social ausente y el Estado provincial dejando de lado la eficacia en la atención a los ciudadanos que se había ganado con la creación de la nueva guardia.

¿Qué pasa con las familias que no tienen posibilidad de hablar con el Director del Hospital a través de un representante del pueblo?

¿Qué pasa con la gente que se resigna cuando Desarrollo Social no les resuelve el problema?

¿Realmente son funcionarios inoperantes o no les interesa la gente hasta que necesitan sus votos en las elecciones?