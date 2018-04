Estos son los argumentos de Elisa Carrió para denunciar a Ricardo Lorenzetti

La diputada Elisa Carrió presentará este lunes a la mañana la ampliación de la denuncia contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el marco del pedido de juicio político que presentó hace un año en el Congreso.

Con la presentación a la que accedió Clarín, Carrió redobla la apuesta contra Lorenzetti justo cuando la Corte Suprema se prepara para recibir al Gobierno en el marco de la discusión por la reforma judicial. El encuentro será este lunes por la tarde

La ampliación de la denuncia de Carrió tiene cinco nuevas acusaciones.

La primera apunta a "la inapropiada e intimidatoria injerencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los otros dos poderes de la República", según se lee en el documento. Allí, la diputada describe supuestas presiones de Lorenzetti para cancelar el pedido de juicio político que presentó el año pasado que incluyen el envío de dos cartas documento a Carrió de parte del presidente de la Corte.

El segundo punto avanza sobre "la Oficina de Captaciones Judiciales: la oportunidad que aprovechó Lorenzetti para generar su servicio de inteligencia".

Allí la diputada acusa a Lorenzetti de armar una inteligencia paralela. Así lo describe en el texto: "No podemos pasar por alto que el Dr. Lorezentti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos)".

El tercer apartado de la denuncia habla sobre "la acordada N°4/2018. Un avasallamiento sobre el Congreso Nacional"

Allí describe una supuesta maniobra del juez para "invalidar el Tribunal Oral en lo Criminal N° 10 de la Capital Federal en y el Tribunal Oral Federal de la Capital Federal N° 9 dejando sin efecto los sorteos de causas ya dispuestos oportunamente por la Cámara de Casación Penal y ordenando un nuevo sorteo"

En el Tribunal 9 habían recaído los juicios orales contra Cristina Kirchner por corrupción.

El cuarto punto de la denuncia de Carrió apunta a "el contexto de una nueva embestida del Poder Judicial para volver al statu quo en materia de lucha contra la corrupción".

Allí, habla de la supuesta influencia de Lorenzetti en la Justicia para dejar en libertad a Cristóbal López y Fabian de Sousa. Los camaristas que habilitaron la salida y le cambiaron la carátula de la causa para beneficiar a los empresario K son Eduardo Farah y Jorge Ballestero. También los acusa de estar detrás de una maniobra -que no se concretó- para dejar libre a Julio De Vido.

"El presidente de la Corte habría incidido en el dictado de estas dos resoluciones judiciales con el fin de “presionar” al Congreso Nacional para que no le envíe un pedido de informes solicitándole explicaciones sobre varias difusiones de escuchas que se filtraron en los últimos tiempos vinculados a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex titular de la AFI Oscar Parrilli", argumenta Carrió. Y sigue: "Cabe recordar que las escuchas filtradas a la prensa fueron ordenadas por el juez Ariel Lijo quien, como ya hemos manifestado, está fuertemente vinculado con el Dr. Lorenzetti".

El quinto punto habla de "operaciones de inteligencia relacionadas a la justicia federal".

Allí se refiere a la causa de los abusos a menores en el Club Independiente: "Lorenzetti se habría interesado personalmente en que pase a la justicia federal con asiento en Quilmes, a cargo del juez Armella, con quien se lo vincula hace años con desmanejos y sospechas de corrupción en la causa en la que ambos intervinieron como jueces respecto de la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. Llama la atención estos hechos: por un lado, la clara operación de inteligencia similar a la que la vieja SIDE hacía en los años 90, y por otro lado, la nueva estructura de inteligencia que está construyendo Lorenzetti y su interés por que una causa tan delicada de abusos de menores pase a su control a través de un juez amigo como Armella"

Y cierra: "En consecuencia, creemos que existe una vinculación entre la operación de inteligencia desplegada en los últimos días contra personas públicas y el Dr. Lorenzetti: el presidente de la Corte estuvo interesado en la causa que se utilizó como marco para realizar dichas operaciones de inteligencia. A nuestro modo de ver con el fin de poder “presionar” para seguir sus intereses personales"

