Quién será la médica que quieren denunciar

Súper Oído lo escuchó en un bar de nuestra Ciudad, una médica con su grupo de colaboradores serían denunciados por el familiar de una abuela que recibió una pésima asistencia que le dejó secuelas permanentes productos de un mal diagnóstico en un primer momento y luego por desoír la voluntad de la paciente y su familia.

La secuencia es la siguiente: Bar Cyrano de nuestra Ciudad, quien hablaba en forma airada y nerviosa era el hijo de la abuela, "La médica es una hija de puta, una pendeja que no puede atender más a nadie, es una vergüenza que el Sanatorio le permita trabajar, no sabe nada de nada, lo que le hizo a mi madre es terrible, no solo que le arruino los últimos años de su vida, sino nos cambió la vida y nos esta haciendo gastar un dineral. No solo voy por el resarcimiento económico, quiero una medida ejemplificadora".

El tipo hablaba sin parar y su interlocutor, aparentemente médico de renombre en la Ciudad, no salía del asombro y lo escuchaba con atención. " Lo más grave de todo es que la médica se "cagó" en la voluntad de la paciente, no le hizo caso, la trató como una pelotuda. Por ser una persona grande se olvidó que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona", siguió esputando el hijo de la desafortunada abuela.

Para colmo el médico lo alentaba: "Dale para adelante, se ve a la "legua" que la tipa es una inexperta y no sabe nada, se mandó una "cagada" terrible y para colmo es una soberbia, debe pensar que por que tiene familiares abogados va a zafar de esta. Dale para adelante, denunciala y cuando llamen a los otros médicos se van a abrir de gambas, te aseguro que no se la van a jugar".

"Tengo pruebas contundentes, me vinieron a ver una enfermera y un camillero, me contaron todo lo que pasó y yo los grabé, no los quiero "cagar", pero si tengo que ponerlo como prueba lo voy a hacer. Esta mafia que existe en la medicina de Rafaela se tiene que terminar, sabemos quiénes son los responsables, a mi me calienta un carajo, yo los quemo en la justicia y si no, en las redes sociales, no van a tener paz, los voy a destrozar en cuotas", siguió vociferando el familiar de la abuela.

Guardaste todas las pruebas, preguntó el médico, "todas, tengo para hacer dulce, ya te dije, en esta me la juego para que se termine la impunidad en Rafaela y dejen de matar personas, basta, a mi me cansaron", finalizó más que enojado el familiar.

Súper Oído se había entusiasmado y prácticamente era uno más en la mesa, pero como es invisible nadie se percató de su presencia y pudo escuchar lo más escalofriante, "A mi vieja, cuando se dieron cuenta de la "cagada" que se mandaron la quisieron matar, me la quisieron llevar nuevamente a la UTI, pero gracias a Dios con mi hermano nos pusimos firmes y no la dejamos, por eso ahora esta con vida, con lesiones gravísimas pero viva, y esto te lo puedo asegurar"

Ya cuando ambos estaban en la vereda Súper Oído alcanzó a escuchar: "La denuncia ya mi Abogado la tiene lista, le faltan algunos retoques y quiere saber que Fiscal va a intervenir, para ver que "muerto en el placard" tiene y así no permitir que se venda", los fiscales de acá tienen más agachadas que japonés con visitas, por eso los bogas quieren tener todo organizado.