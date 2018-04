En Rafaela se quiere alentar las exportaciones

Con la consigna de fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad para acceder a los mercados externos, la Municipalidad de Rafaela junto a la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela (CaCex) y diversas instituciones de los sectores productivos y educativos implementarán un conjunto de capacitaciones, según señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales ante una consulta de este Diario. Se trata de "Rafaela Exporta", que tiene como objetivo "fortalecer el desarrollo de la ciudad promoviendo el comercio exterior y la competitividad internacional de las empresas locales". Se busca "la inserción de pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales" a través de "capacitaciones, asistencias técnicas y tutorías permanentes".

Según el Decreto Municipal Nº 46.968 del pasado 6 de abril, se asigna un presupuesto de 140 mil pesos para la instrumentación del programa hasta noviembre. En los considerandos, se recuerda el dato surgido en el último Censo Industrial -del año 2012-, que sobre un total de 494 empresas rafaelinas solamente exportaba el 12 % de ellas. Además, consigna que "el 90 % de las exportaciones se concentran en dos sectores clásicos de la economía local: alimentos (lácteos y frigoríficos) y autopartes por lo que es necesario incorporar en la lógica exportadora a empresas de sectores no tradicionales, con presencia en el territorio .y que son actualmente demandadas en los mercados internacionales, como aquellas relacionadas a las tecnologías de la información e ingeniería en procesos".

En sintonía con lo que sucede a nivel nacional, las exportaciones de las empresas rafaelinas vienen en picada en los últimos años según las cifras de la CaCex. En 2014 los envíos al exterior con la marca Rafaela ascendieron a U$S 477 millones, pero en el 2015 cayeron a U$S 353 millones y en el 2016 -último año con estadísticas cerradas- se vendieron productos por U$S 266 millones, aunque es necesario puntualizar que el sector metalúrgico creció en tanto que el alimenticio experimento un fuerte retroceso.

"El fomento de competitividad internacional de las empresas desde una mirada territorial, apostando al modelo de Rafaela hacia el mundo, es un punto destacado de la actual gestión municipal, siendo pionera en diversos procesos de gestión y modernización pública, y llevando a cabo acciones específicas de cooperación internacional que se

caracterizan por su permanencia y continuidad en el tiempo", señalan desde la Secretaría de Desarrollo Económico.

Entre ellos, mencionan desde el Municipio, se destacan los intercambios culturales, comerciales y académicos, los hermanamientos, las ferias comerciales, la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, la participación en la organización de diferentes Seminarios Internacionales y participación en Redes de Ciudades.

ABRIR LOS MERCADOS

INTERNACIONALES

En consonancia a estas contundentes decisiones políticas, “Rafaela Exporta” se propone potenciar la oferta exportable de la ciudad, a través de las acciones claras, como son el aumento del número de empresas locales exportadoras, fomentar la exportación de emprendedores a través del e-commerce, diversificar los sectores industriales locales internacionalizados y fortalecer la capacidad de gestión y apoyo al comercio exterior del entramado productivo

institucional.

Además se busca consolidar las capacidades técnicas de los recursos humanos empresariales asociados a la gestión del comercio exterior, y promover la mayor inserción de jóvenes estudiantes y profesionales ligados a la internacionalización del territorio.

“Rafaela Exporta” se desarrollará entre mayo y diciembre y constará de una serie de capacitaciones complementadas con tutorías, asistencias técnicas, mentorías y actividades de promoción comercial. Está dirigido a empresas locales que no han tenido operaciones de comercio exterior o que han exportado solamente en alguna oportunidad, y cuentan con serias intenciones de exportar.

Entre los temas que se tratarán se incluyen el proceso de exportación e importación por aduana, la determinación de precios y costos de exportación e importación, los medios de cobro y pagos internacionales, marketing internacional, inteligencia comercial, logística internacional y calidad de envases y embalajes.

Cabe destacar que los tutores serán la figura más cercana a los empresarios, se trata de estudiantes del último año de la Licenciatura en Comercio Exterior de UCES, quienes serán incorporados en las empresas para crear un departamento unipersonal de internacionalización.

El programa cuenta también con la participación y asesoramiento del INTI Rafaela, que lleva adelante un diagnóstico inicial sobre cuestiones productivas.

También se prevé la posibilidad de participar en misiones comerciales internacionales a países limítrofes. En este sentido, vale mencionar que durante el año 2017, se realizó una misión comercial a Uruguay, fruto de la cual algunas de las empresas que hoy participan en el programa asistieron en dicha oportunidad.