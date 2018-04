Jorge Henn casi un Socialista más

El diputado del Frente Progresista Civico y Social, Jorge Henn, estuvo de recorrida en nuestra ciudad hablando sobre la Reforma Constitucional, un tema que el considera como el "más importante de los últimos años".

En un reportaje difundido por el Diario La Opinión , salió en defensa de Miguel Lifschitz y dijo que "estamos frente a un Gobernador que se hace cargo del liderazgo provincial, de la agenda de lo urgente y de lo importante", expresó el ex vice presidente provincial, sin descartar que "hay muchas cosas que se imponen por impacto directo en la vida cotidiana de la gente no es menos cierto que hay cuestiones que por su carácter estructural, por la ausencia o no de herramientas que tienen que ver con aprovechar situaciones macro económicamente favorables o más que probables, inciden en que esas situaciones puedan ser aprovechadas", explicó.

A modo de adhesión, Henn deslizó que "tenemos una Constitución del año 62', que tiene más de 46 años y muchos de nosotros no habíamos nacido. Y es una Constitución pensada donde la comunicación fluía de una manera absolutamente distinta. Hoy vemos claramente que necesitamos un complejo esquema constitucional capaz de pensarnos en los próximos 40 años, ya que hoy es incomprensible que las sesiones empiecen el 1º de mayo, y que dejemos 5 meses afuera", dijo a este Medio y agregó: "hoy no podemos hacerle entender a un chico de 16 años porque no vota a su concejal y porque vota a un presidente. Y no se trata solamente de nuevos derechos, es cierto, la sociedad está cambiando, y hoy hay nuevos derechos, como al agua, al medio ambiente, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual, entre tantas otras cosas..."

TRABAJANDO POR EL CAMBIO

Respecto de los cambios que se vienen, el diputado dijo que "no tengo dudas que lo que varió fue la velocidad de los hechos, la comunicación. Nuestra constitución prevé plazos y normativas basadas en los términos y en la velocidad en la que funcionaba aquella sociedad", agregó.

En tanto, añadió que "era una sociedad sin Internet, por ejemplo. Y asentada sobre principios que hoy fueron desapareciendo. ¿Cómo es posible que todavía hoy pensemos en la inamovilidad de los jueces como principio republicano? No tenemos Consejo de la Magistratura. ¿Cómo puede ser que los legisladores sigamos empezando el 1º de mayo las sesiones ordinarias?, ¿cómo puede ser que sigamos eligiendo gobernador, sin posibilidad de una segunda vuelta electoral o ballotage? Sólo por dar algunos ejemplos mínimos. Pero hay decenas de ejemplos más. La participación de la gente en las decisiones, las herramientas de democracia directa. Verbigracia, la alternativa de la consulta popular sobre temas que demande la opinión de la gente, en temas trascendentales como la decisión del Estado de vender su patrimonio. Eso le pondría límites a la posibilidad de que se repitan experiencias muy frustrantes como la privatización del Banco Provincial de Santa Fe".

Además dijo: "el juicio por jurado, por citar un punto a debatir, que garantiza más imparcialidad y minimiza la posibilidad de condenas equivocadas porque asegura la existencia de un genuino debate entre los integrantes del jurado, los ojos de 12 personas ven más que los de 3 jueces. Es una buena oportunidad para instar a la Legislatura a hacerlo, poniendo en claro en qué materias y sobre qué casos gruesos, debería existir una instancia de participación social en el proceso de Justicia. Con relación a las novedades, creo que nos hacen falta normas madre que garanticen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, a ser representados debidamente. No son los mismos que en 1950, claro. Pero además, la sociedad ha cambiado en su mirada frente a la niñez y adolescencia", dijo Henn.

OTROS TEMAS

Más allá de las novedades sobre la reforma y lo que pretende el diputado, fue tocando otros temas como las paritarias y la inseguridad, puntos muy polémicos en la sociedad de hoy, y de mucho debate: "hay que incorporar las paritarias, el derecho al acceso de la información pública. Incorporar el Consejo de la Magistratura. Todo esto existe hoy, pero de manera precaria y por exclusiva voluntad de los gobiernos de turno. Debe instituirse con marca constitucional, que no quede a merced de nadie con poder temporario".

Sobre la inseguridad expresó que "en el tema seguridad, me parece interesante abrir el debate sobre la designación del jefe de la Policía. Eso generará mayor transparencia y menor discrecionalidad. Obligará a formarse más a los policías que pretendan llegar a la máxima jerarquía. En el caso de los derechos individuales... cambió todo. Hay que garantizar el acceso al Amparo con mayor facilidad en los conflictos del ciudadano con el Estado, o con sus obras sociales, o con las grandes empresas de Servicios Públicos. No podemos seguir restringiendo, entorpeciendo y burocratizando esos actos indispensables para el ejercicio de los derechos del ciudadano", deslizó.

En el tramo final de la nota habló de sancionar la autonomía de las ciudades, y al respecto agregó que "tengan derecho a fijar sus propias Constituciones, que incorporen mecanismos propios de gestión y administración, si no, viven sometidas a la voluntad del poder central. Y que tengan autonomía financiera, claro. Si se puede fijar, como en el caso de educación, una regla mínima de coparticipación, yo lo votaría sin dudarlo", concluyó.

Fuente: Diario La Opinión