Maximiliano Ferraro: Lorenzetti intenta ser más que presidente de la Corte

Maximiliano Ferraro es una de las espadas de Elisa Carrió . Trabajó codo a codo con ella durante años en el Congreso como su jefe de asesores y la conoce como pocos. Hoy tiene un rol clave en el armado de la Cambiemos: es el nexo con el Pro en la Capital y uno de los representantes de la fuerza de Carrió en la mesa nacional de la coalición oficialista, donde se define la estrategia para 2019.

En una entrevista con LA NACION, sostiene que las diferencias internas fortalecen al espacio oficialista. "No veo ruptura alguna de Lilita con el Presidente. La relación entre ellos está intacta, pero eso no invalida que a veces discutamos más o menos fuerte", afirma después del último cortocircuito por el canje de pasajes de diputados.

El legislador porteño de la CC-ARI y vicepresidente primero del interbloque Vamos Juntos respalda la ofensiva de su jefa contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , y dice que no les molesta que algunos referentes del macrismo hayantomado distancia de la ampliación del pedido de juicio político contra el magistrado. "Es la opinión de algunos dirigentes del Pro y será la de algunos de Cambiemos, pero vale recordar que en 2008 también denunciábamos en soledad a los Kirchner o Julio De Vido y muchos decían que Lilita no tenía razón", remarca.



-¿Les molesta que el Pro se despegue del pedido de juicio político contra Lorenzetti? Pinedo dijo que no veía motivos para sacarlo.

-No nos molesta. Es la opinión de algunos dirigentes del Pro y será la de algunos de Cambiemos, pero vale recordar que también denunciábamos en soledad a los Kirchner o Julio De Vido en 2008 por asociación ilícita. En ese tiempo, muchos decían que Lilita o la CC no tenían razón. No es un encono personal con Lorenzetti, sino que tiene que ver con una defensa de la independencia de poderes, la calidad institucional y los valores republicanos. Es el compromiso que debe asumir todo Cambiemos con los poderes del Estado.

-¿Se sienten solos en su cruzada contra el presidente de la Corte?



-No sé si hablar de soledad, sino de opiniones divergentes. No coincidimos, pero eso no amerita que abandonemos una posición sobre lo que creemos que es correcto.



-¿Por qué Carrió vuelve a la carga contra Lorenzetti? ¿Tiene que ver con los últimos fallos de la Justicia y el supuesto operativo para liberar a De Vido?

-Por supuesto. Venimos sosteniendo que muchas veces la Justicia Federal ha sido un instrumento para garantizar la impunidad de personas como De Vido o Boudou.



-También hubo fallos o decisiones judiciales que beneficiaron al Gobierno, como el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni de la causa del Correo...

-Y lo que ha sucedido con Cristóbal López . El Poder Judicial no está exento de rendir cuentas. Tenemos el enorme desafío de que levantar la vara [de la transparencia] sea para todos. Y ninguno de nosotros está exento. En Cambiemos y toda la dirigencia política nos tenemos que autoimponer cuestiones restrictivas muy importantes en materia de transparencia, de calidad institucional, de ética e integridad pública.

Lorenzetti intenta ser más que presidente de la Corte



-¿Quién debería controlar la oficina de escuchas telefónicas? Macri se las dio a la Corte cuando asumió.

-Hay que tratar de buscar un mecanismo que esté por fuera de cualquier posibilidad de extorsión o apriete de algún sector. Hay que lograr una alta independencia en este tipo de oficinas. Estamos viendo que hay una discrecionalidad y un manejo que nos preocupa en esta oficina que ahora depende del presidente de la Corte.

-¿Lorenzetti está usando la oficina de escuchas para presionar?

-Está usando la oficina... Intenta ser más que presidente de la Corte...

-Carrió dice que quiere ser presidente del país...

-Intenta algunas otras cosas más y por eso creo que quiere interceder o meterse en algún otro poder del Estado. En esto el máximo tribunal debe tener una calidad o transparencia importante.

La relación entre Macri y Carrió

-¿Se puede romper la relación entre Macri y Carrió?

-No veo ruptura alguna de Lilita con el Presidente ni Cambiemos. Lo que nadie puede poner en duda es la honestidad de Carrió en estos años.



-¿Cree que hay dirigentes interesados en que el vínculo se desgaste?

-La relación entre ellos está intacta, pero eso no invalida que a veces discutamos más o menos fuerte. Y eso fortalece a Cambiemos. Que ningún dirigente del Pro o la UCR pretenda cambiar a Lilita o la CC. Conocen a Carrió y a la Coalición Cívica. Hemos decidido conformar una coalición como Cambiemos y en eso tenemos que poder reconocernos y valorarnos en lo que cada uno puede aportar.

La relación entre Carrió y Macri está intacta



-¿En el Gobierno le temen un poco a las reacciones de Carrió?

-Ha demostrado sinceridad, argumentación y no le escapó a ponerle nombre propio a quienes se afanaban el país. Eso es un valor que necesita la Argentina.

