Creo que Bodoira se equivoca

Cuando le pasamos la pelota a los privados siempre tenemos que tener en cuenta que no se trabaja gratis ni por amor al arte, los privados quieren ganar plata y esta bien, pero que no se involucre al estado.

Cuando le pasamos la pelota a los privados siempre tenemos que tener en cuenta que no se trabaja gratis ni por amor al arte, los privados quieren ganar plata y esta bien, pero que no se involucre al estado.

Proponer que el sector privado te brinde la solución a la inseguridad existente es casi como decirle al zorro que cuide el gallinero, el sector privado no va a ir a perdida y siempre va a querer ganar dinero, eso está muy bien, es lo lógico, pero el estado no se debe involucrar por que si no estamos rayando el mal ejercicio de la función o bien haciendo actos incompatibles.

Brindemos soluciones concretas y coherentes y no nos ahoguemos en un vaso de agua.

Que no salga más caro el collar que el perro y es de esperar que los vecinos encontremos soluciones, pero si la solución pasa por contratar un servicio de videovigilancia y pagar por ello y que las empresas incrementen sus ingresos a costa de un padecimiento, es sinónimo que las cosas no se están haciendo bien.

Estamos convencidos de las buenas intenciones del Secretario Bodoira, hablamos del tema y conversamos amablemente, pero no es posible que la solución pase por pagar la seguridad, eso es el más claro ejemplo de la ineficiencia del estado.

Poner "cada vez más barreras a quienes pretender romper el orden que tenemos en nuestra ciudad", como dice Carusso, pero a costa de pagar todos los meses un canon, es lisa y llanamente "tirar la toalla".

LO QUE SE QUIERE HACER DESDE LA MUNICIPALIDAD

A partir de un convenio próximo a firmarse, y que significará un nuevo ejemplo de la articulación público-privada que caracteriza a la ciudad, la oferta local de servicios de videovigilancia domiciliaria incorporará una alternativa económica y efectiva para las familias rafaelinas.

El acuerdo comenzó a delinearse esta semana en un encuentro que mantuvieron representantes de la Cámara de Empresas de Videovigilancia y Monitoreo del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y de la Secretaría de Prevención en Seguridad de la Municipalidad. Estuvieron presentes el titular del área, Delvis Bodoira, y el asesor en Seguridad del Municipio, José Carusso.

El marco de la campaña de seguridad ciudadana, a partir de la cual se promovió el bloqueo de celulares robados, se buscará incentivar la instalación de estos sistemas, como otra manera de contribuir a la lucha contra el delito.

En este sentido, los empresarios del sector se comprometieron a desarrollar un sistema alternativo a los ya exigentes, que posibiliten contar con un equipamiento básico en las viviendas, al alcance de las economías familiares.

Una vez que se haya avanzado en el desarrollo del proyecto técnico, el Municipio se comprometió a difundir la contratación del sistema y a gestionar la posibilidad de incluirlo en programas de financiamiento como el "Ahora 12".

El objetivo es que, una vez unificado el sistema, las familias puedan elegir la empresa para contratar el servicio y avanzar en la incorporación de otra medida de seguridad y prevención para el hogar.

El segundo encuentro por el tema, tendrá lugar la semana próxima donde se avanzará en los detalles de este proyecto que pone de relieve la preocupación por encontrar desde la ciudad respuesta innovadores para combatir la inseguridad.

El asesor en Segudidad del Municipio, José Carusso, señaló que el propósito generar de estos proyectos incluidos en la Campaña de Seguridad Ciudadana, es poner "cada vez más barreras a quienes pretender romper el orden que tenemos en nuestra ciudad".