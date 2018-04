Con un "besazo" repudiaron contenidos homofóbicos en una escuela de Paraná

Estudiantes autoconvocados protagonizaron este mediodía un "besazo" en el frente del Instituto Cristiano Evangélico Bautista -Icebem- de Paraná, que este viernes no dictó clases, luego de la polémica que desataron los materiales homofóbicos que el colegio tenía preperados para incluir en las clases de educación sexual.

El "besazo" se convocó a través de las redes sociales donde los estudiantes aprovecharon el "Día Internacional del Beso", que se celebra este viernes, para impulsar la actividad.

Los chicos se movilizaron hasta la escuela, ubicada en calle Basavilbaso al 1500 de Paraná, bajo la consigna "Repudiamos las políticas educativas del Icebem".

También se manifestaron "en contra de la homofobia y el adoctrinamiento de lxs jóvenes".

La decisión de no dar clases en el colegio se tomó ayer durante una reunión entre las autoridades del Consejo General de Educación y de la dirección del establecimiento escolar. En ese encuentro resolvieron realizar una jornada institucional en la que se definirían algunos aspectos sobre la bibliografía a aplicar en la materia de educación sexual.

Estas jornadas serán progresivas en el colegio de modo tal de abarcar, además de sus autoridades, a la comunidad de padres y también, luego, a los alumnos, según explicaron a Télam fuentes del Consejo de Educación.

Detallaron a su vez que en tales reuniones serán consensuados los contenidos que deben impartirse para la cátedra de educación sexual, un reclamo de los alumnos.

Ayer, la titular del Consejo, Mirta Landó desestimó la idea de sancionar el colegio y atribuyó a un "error de fotocopias" la difusión del material que los chicos denunciaron en redes sociales, lo que generó repercusión en los medios.

La funcionaria remarcó que el texto elaborado en el instituto público de gestión privada "no está autorizado" por el CGE, sino que es un material "particular de un profesor" cuya perspectiva no es "ni las más apropiada ni adecuada para tratar estas temáticas, que se deben abordar integralmente por un lado y transversal por el otro".

El material en cuestión pertenece al libro "Cuidado llegaron los adolescentes", escrito por José Luis Cinalli, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia, en Chaco y fundador del Centro de Formación Misionero y Ministerial Argentino y decano del Instituto Bíblico Interdenominacional Argentino.

Fuente: Télam