Rombai se queda otra vez sin su cantante femenina: los motivos

Rombai se quedó sin Emi Mernes, la vocalista del grupo. Así lo anunciaron junto a Fer Vázquez en las redes sociales oficiales de la banda. Es la segunda partida femenina, ya que en 2016 fue Camila Rajchman la que también dio un paso al costado.

En aquel entonces, en medio de una gran tristeza e incertidumbre por parte de sus seguidores, indicó que prefería alejarse ya que no era cantante profesional. "Rombai creció muchísimo, también requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Y por más que me duela el alma y se me raje el corazón, es la mejor decisión", dijo.

La partida de Emi se da en un contexto diferente. La sensual joven se va para cuidar su relación amorosa con su compañero, Vázquez. El flechazo entre ellos fue tan fuerte que no quieren que nada ni nadie arruine la hermosa historia que tienen.

"¡Hola Familia! Hoy arrancamos una nueva etapa. Fer y Emi van a seguir trabajando juntos pero no en la misma banda. Fue una decisión muy difícil pero se tomó para cuidar la relación. Rombai sigue con Fer, y Emi está comenzando con su carrera como solista con Fer siendo parte de la producción musical. Queremos seguir luchando por nuestros sueños. Lo que más queremos es que nos apoyen y sigamos recibiendo el mismo amor de siempre. LOS AMAMOS", escribieron.

Sus seguidores se mostraron muy dolidos pero reconocieron que hacen una muy linda pareja.