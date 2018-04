Concejales en 220

En el mediodía de ayer sesionó el Concejo, aprobando 18 proyectos durante tres horas y cuarenta minutos, destacándose dos proyectos de resolución sobre la polémica generada por las cuestionadas tarifas de la EPE.

En el primero presentado por ediles del Frente para la Victoria solicita al gobierno provincial para que retrotraiga las tarifas de energía eléctrica a valores de noviembre de 2017, suspenda el corte del servicio por 60 días para aquellos que no puedan pagar, fije como tope máximo de actualización de los cuadros tarifarios para este año la pauta establecida en el actual presupuesto provincial del 17%, y a la Legislatura crear un ente de control del servicio eléctrico provincial y un fondo provincial de compensación y regulación de tarifas.

Muriel dijo que "es una preocupación como la seguridad, hay reclamos de mucha gente y como son impagables la EPE hay desdoblado el pago. ¿Qué hacen las empresas que tomaron un crédito para pagar? El Gobierno reconoce que no se hace la medición. Pidamos al defensor del pueblo de Santa Fe presente un recurso de amparo a la Secretaría de Energía porque son confiscatorios los valores de kw".

Después de un debate entre Silvio Bonafede, Hugo Menossi, Ana Visintini y Evangelina Garrappa, Muriel propuso modificar el artículo 3 con un amparo al organismo competente no a la Secretaría de Energía, pero su propuesta perdió 5 a 4, quedando el citado punto igual como estaba.

Para seguir una lógica legislativa, se trató un proyecto presentado por el bloque Cambiemos también sobre la EPE, solicitando a la Provincia incrementar el beneficio a los usuarios comerciales que se encuentran al día con el pago de ingresos brutos que establece la ley 11.257, exceptuar o disminuir al sector comercial del tributo del 6% establecido en la ley 7.797, exceptuar a los usuarios del pago de la CAP, igualar el precio de la energía de los sectores productivos con el de los consumidores domiciliarios, entre otros.

El informante fue Menossi citando "a la Fececo sobre la sostenibilidad de los negocios y los puestos de trabajo frente a la gran carga impositiva. El Gobernador tomó nota de esta situación, corresponde un descuento si tiene al día ingresos brutos y es una compensación para kioscos y almacenes. Hay que premiar a quienes cuidan la energía". Muriel propuso incorporar el inciso k) para transparentar la cuota de servicio y su forma de cálculo con la aprobación de sus pares.

La semana pasada se aprobó un pedido de informes del senador Calvo. En los tres casos se trata de meras resoluciones, sin ningún tipo de incidencia directa ante las desorbitantes facturas de la EPE, más allá del justo reclamo legislativo local.

Además se aprobó una minuta de comunicación sobre el estado general de los minibuses. Alejandra Sagardoy dijo que "varios usuarios manifestaron quejas por algunas unidades con asientos y vidrios rotos, goteras en los techos, cinturones de seguridad del choferes que no funcionan. Espero que se tomen las medidas para resguardar la seguridad de los pasajeros, pidiendo un plan de mantenimiento de las unidades". Al reclamo se sumaron Leonardo Viotti, Visintini y Muriel, poniéndose como ejemplo lo expresado por el intendente Castellano de transformar este servicio en uno de los mejores del país.

A decir verdad, estamos muy lejos del deseo municipal porque además del mantenimiento adecuado (la gente debe colaborar porque es de un servicio de los rafaelinos) hay que incorporar nuevas unidades para que las frecuencias sean más cortas no como ahora de 30 minutos... si la salud lo permite se llega más rápido en bicicleta o caminando.

Uno de los proyectos que iba a tener consenso generalizado era sobre la continuidad de actividades en verano de las escuelas deportivas que dependen del Municipio, pero se generó un debate picante e innecesario. Mársico sostuvo que "estoy convencido del pedido para las vacaciones con un lugar para practicar un deporte en horario conveniente. Si no contestan el pedido presentado la semana pasada llamaré al Subsecretario de Deportes. No hay política de deportes, perjudicamos la actividad de los clubes, el Municipio no hace las cosas como debe, amparando a personas de dudosa procedencia".

Le "saltaron" Muriel, Bonafede y Garrappa, pidiendo explicaciones y si tiene pruebas que haga las denuncias donde corresponde. Viotti y Menossi pusieron paños fríos para luego votarse: 6 aprobaron y se abstuvo el tridente justicialista. Si Mársico no perdía la "cadena", el proyecto era aprobado por unanimidad.

OTROS PROYECTOS

* Estacionamiento frente a la Recova Ripamonti: no se cobra el estacionamiento medido por la pasarela en 9 de Julio y Belgrano, quien paga el alquiler de las vallas; de no ser cobrado que el DEM le cobre la deuda al propietario. Viotti: "hay 12 espacios ocupados por las vallas, son $ 20.000 mensuales y 240.000 al año; se puso la pasarela por el peligro de derrumbe y falta de mantenimiento".

* Intimar al dueño de lote: está ubicado en Zavalla y Maggi del barrio Güemes. Viotti: "es un reclamo del sector, el dueño llega con su camioneta, deja basura y escombros, siendo sufrido por los vecinos porque no vive en la zona".

* Subsecretaría de Niñez y Adolescencia: pedido para que el Gobierno informe las funciones, cantidad profesionales, procedimientos, intervenciones en nuestra ciudad. Bonafede: "surge del alarmante informe de Analía Colombo y Unicef con un relevamiento a 41 instituciones que alojan a 503 niños en los nodos Reconquista y Santa Fe con problemas de hacinamiento y malas condiciones de servicios".

* Consejo Consultivo del Instituto para el Desarrollo Sustentable: designaron a Menossi, Muriel, Mársico (titulares), Bonafede, Garrappa y Marta Pascual (suplentes).

* “Sueño Celeste”: fue declarado de interés municipal el torneo de fútbol infantil organizado por Atlético del 17 al 20 de agosto.

* Hogar Magdalena de Lorenzi: nuevo reclamo por ampliación de cupos. Bonafede: "hoy tiene 50 plazas y recibe $ 44 pesos por día para darle de comer. Cuando se inaugure el nuevo hospital, se ocupe parte el viejo edificio. Un amigo paga $ 42.000 por mes en un geriátrico".

* Aclaración por padrón de familias para el sorteo: se solicita informe de lo sucedido y expusieron Garrappa, Menossi y Viotti, cuestionando el procedimiento en las 53 casas sorteadas hace 15 días.

* Productos vertidos en árboles de la Plaza 25: qué productos aplicaron, si hubo análisis previo, asesoramiento técnico, profesionales intervinientes, si se considera una plaga en la ciudad. Pascual: "es un problema la sobre población de palomas que generan mal olor, mugre en los bancos y veredas". No hay que olvidar el planteo que hizo el Kuky Carena sobre la plaga de cotorras que hay en la ciudad, sin respuesta municipal (7/9/2017).

* Diálogo entre el DEM y el Concejo: incorporar el inciso 12 al artículo 6º de la ordenanza N° 4778 para que a fines de mayo y octubre exponga el jefe de gabinete o al secretario que asume en similares responsabilidades. Mársico: "es un mayor contacto formal con el DEM, debiendo concurrir a sesión informativa; es una idea que tomé del Municipio de Santa Fe".

* Espacio para concientizar: Bonafede expresó que "con la remodelación del subsuelo del Municipio se ponga una pantalla de TV, promocionando temas de salud: uso del casco, datos de accidentología, método anticoncepción, vacunas, horarios de los CAPs, beneficio de la actividad física, lactancia materna, separación de residuos, consecuencias de la droga, talleres barriales, denuncia de violencia de género, hablar con celular mientras se maneja". Se sumó Visintini: "hay que cambiar la ubicación de las sillas, porque las mujeres con polleras son miradas cuando bajan y suben las escaleras".

* Reforzar luminarias: en las calles Beltramino, Marchini y Anduiza del barrio 2 de Abril.

* Mejoras en el asentamiento sur-oeste: Viotti dijo que "viven 22 familias con chicos y es peligroso; hay 2 tanques de agua pero falta otro, colocar pilares de luz, zanjeo para cuando llueve mucho, hay basura del hospital y sanatorios, reclamo del ómnibus sanitario y quirófano móvil.

* Barrio 2 de Abril: mejorar calles de ripio y pavimentación, refuerzos de iluminación y del patrullaje para dar seguridad a los vecinos.

* Modificación de ordenanza 4742: Muriel sostuvo que "es una realidad constructiva que permite a los containers sean habitables con uso comercial, administrativo y servicio. Hay 3 pedidos de factibilidad (pizzería y concesionario de motos) y puede para generar nuevas urbanizaciones".

Con Información de Diario La Opinión sobre una noTa de Emilio Grande(H)