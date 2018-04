Se entregó Eduardo Fellner y quedó detenido en el penal de Alto Comedero

El ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner se entregó esta tarde ante la Justicia provincial y quedó detenido en el penal de Alto Comedero, en la causa que lo investiga por el supuesto desvío de fondos que estaban destinados a la construcción de viviendas.

El juez Isidoro Cruz había dictado una orden de detención en contra del ex mandatario y de Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); Héctor Carrizo y José Mercado, ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Claudia Trenque, ex escribana de la Tupac Amaru. Es la misma causa por la que fue detenida como principal acusada la jefa de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala, considerada jefa de una asociación ilícita.

Tras negociar a través de su abogado la entrega, Fellner se presentó ante la justicia y luego fue trasladado al Penal 7 del Servicio Penitenciaron de Jujuy del barrio Alto Comedero.

El exfuncionario está imputado en la Megacausa que investiga el desvío de más de 1300 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas que no se concretaron.

El fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, justificó el pedido de detención ante la existencia de riesgo de fuga, alegando que Fellner “tiene una gran cantidad de viajes a Panamá” lo que representa “una situación sospechosa”.

"Fellner está acusado de integrar una asociación ilícita, de ser el organizador de esa asociación, destinada a defraudar al Estado en 1.300 millones de pesos por no haberse construido alrededor de unas 2.000 viviendas y por la construcción de otras, en forma defectuosa", puntualizó el jefe de fiscales jujeño.

Fuente: Perfil