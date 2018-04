Rafaela convulsionada con los nombres de los supuestos testaferros de Lorenzetti

Carrió está más verborragica que nunca, y cuando esa verborragia tiene que ver con Ricardo Lorenzetti, se potencia hasta extremos insospechados.

Un cronista muy allegado a R24N tuvo la posibilidad de dialogar mano a mano con ella en "off", en donde la Diputada le aportó algunos de los nombres que ella presentará en la ampliación de denuncia contra el titular de la Corte y que, según los dichos de Carrió, van a ser de vital importancia para lo que ella asegura es la "agonía" de Lorenzetti y sus últimos actos como miembro del Poder Judicial de la Nación.

"¿Querés revolucionar Rafaela? Te tiro unos nombres", le manifestó Carrió. (Nosotros tomamos la determinación de poner los nombres cuando estos estén en un expediente, tanto judicial como administrativo, por lo cual vamos a dar algunos indicios)

"El Sr "R" es quien tiene a su nombre cuentas en el exterior y el Sr "D" es quien ofició de valijero, quien llevó la plata", confió la Diputada.

"Daniel.... va a tener que justificar muchas cosas. Los ascensos sociales y económicos no se dan de un día para otro y a este muchacho de un día para el otro le aparecen muchas sociedades, con muchos inmuebles a su nombre, evidentemente hay "gato encerrado"".

"De Guillermo tengo para hacer no una denuncia, una biblioteca de denuncias. Los que van a estar con mucho miedo son algunos políticos de tu Ciudad que reciben el apoyo de Guillermo y ahora van a necesitar 10 litros de lejía (lavandina) para limpiarse y tratar de despegarse".

"Lorenzetti con seguridad va a renunciar y se va a ir a Estado Unidos, pero quien va a pagar los platos rotos y va a tener que absorber todos los golpes es "DM". Me la imagino a la esposa disfrutando ese momento".

"El Doctor "GT" me aportó muchos datos, voy a estar eternamente agradecida con el, muchos tendrían que sacar ejemplo de el"

"Lorenzetti tiene un judas en Rafaela y nunca van a saber su nombre, pero gracias a el puede ir preso, nunca de mi boca va a salir quien es"

" En Rafaela las paredes hablan, no te quepa la menor duda".

"Falta muy poco para que la medicina de Rafaela de un giro de 180 grados, muchos empresarios del sector van a tener que responderle a la justicia, están muy sucios, te voy a dar una carpeta que te va a sorprender, es de terror, ni yo lo puedo creer"

"Cuando todo esto explote hay dos hermanos que seguramente se van a ir del país, ellos son "NC" y "FC", estan sucios como una papa".

" Carlos..." se quiere distanciar, hace un tiempo que se lo ve solo, me llamó varias veces para hablar con migo, pero yo no habló con corruptos, tienen negocios en común, son "culo y calzón" y pretende que le crea que "algo se rompió", ese hombre no sabe lo que hace".

Los nombre son más, según la Diputada son para que nos sorprendamos, pero en realidad quienes día a día transitamos la Ciudad y algo conocemos, no nos sorprendemos de nada, es más, la mayor sorpresa es no ver entre esos nombres a .............................................................................................................................. Seguramente van a caer y vamos a decir quienes son, podemos tirar una puntita: Hay un Jorge, un Adrian, un Julio, un Omar, Oscar,Gerardo, Fernando , etc,etc,etc, Si, si, también están ustedes muchachos, que podemos hacer....