Caso Nelly Zárate. Lamentable y poco feliz declaración del fiscal de la causa

Resulta increíble y sorprendente que desde el Ministerio Público de la Acusación se manifieste que “ahora es tarea de la policía de investigación dar con el responsable”

Seguramente será necesario una explicación de estos dichos, por cuanto la legislación procesal, en el trámite acusatorio del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, otorga a los Fiscales la dirección de la investigación, quedando las unidades policiales a cargo de esa tarea pero bajo su exclusiva conducción.

Mal puede expresarse entonces el fiscal afirmando que ahora le toca a otro identificar la autoría y responsabilidad penal.

No señor Fiscal, Ud. es el responsable del éxito o fracaso en una investigación, no otro. Si existe falencia en sus subordinados en la tarea, deberá sancionarlo administrativa o penalmente, pero reiteramos es Ud. quien debe responder ante la ciudadanía, porque son esas las facultades que le otorga la ley: Titular de la acción pública, significa a cargo de la investigación y persecución de los delitos REITERAMOS, NO OTRO.

Obvio que el Fiscal no es el que va a materializar la investigación haciendo pruebas de de sangre, huellas, mediciones, etc, hasta resulta infantil advertirlo, pero sí es el responsable de quienes lo hacen y están bajo su “mando” y dirección.

Si alguna duda queda transcribimos el artículo 84 del Código Procesal Penal de la Provincia, que establece las funciones de los fiscales: “El Ministerio Público Fiscal promoverá y ejercerá la acción Penal en la forma establecida por la ley, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en Función Judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoriatendiente a demonstrar la verosimilitud de la imputación delictiva“.

Descontando la profesionalidad del periodista que realizó la nota en el medio local citado, pensamos que las declaraciones desafortunadas del Fiscal Dr. Carlos Vottero se debió a un “lapsus calamus“, pero que en realidad no ignoró la responsabilidad que la ley le atribuye.

Fuente: Rafaela Informa