Conmovedor: Evangelina Anderson tomó una increíble decisión de vida

Evangelina Anderson es una de las mujeres más lindas del país. Casada con Martín Demichelis, la famosa rubia tiene una familia soñada compuesta por Bastian, Lola y Emma.

Lo cierto es que Evangelina Anderson es tan feliz siendo madre que quiso compartir esta alegría con otras mamás que no pueden tener hijos y por eso decidió donar sus óvulos.

“Hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria. Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el exámen psicológico ( esperemos que lo pase también ) Jjaja y de ahí me dijeron que ya estaría ok para comenzar la donación de óvulos”, explicó la modelo.

Por supuesto, sus seguidoras se volvieron locas con la noticia y no pudieron creer la valiente decisión de Evangelina Anderson…¡felicitaciones!