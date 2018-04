Kim Kardashian reveló cómo se cuida el pelo y su método es muy “sucio”

Como toda it girl, Kim Kardashian vive por y para su cuerpo. Hizo de su imagen una mercancía, razón por la cual tiene que cuidarla a rajatabla. Uno de sus rasgos más característicos y envidiados es su larga y voluptuosa cabellera. Pero, ¿cómo la cuida?

Contrariamente a lo que estás pensando, Kim Kardashian no gasta una fortuna en productos para cuidar su pelo. Simplemente, se lo lava cada tres o cuatro días. “Mantener tu pelo brillante y suave en invierno puede ser difícil. Yo sólo lo lavo dos veces a la semana para prevenir su deshidratación”, reveló la it girl del momento.

También, Kim Kardashian confesó cuál es su secreto para mantenerlo prolijo durante todos esos días que no lo lava: “Una coleta es uno de mis grandes looks del momento. Normalmente lavo mi pelo cada tres o cinco días y en el tercer o cuarto día me hago una coleta. Consigo que mi pelo quede súper tirante alisando el cabello antes con una plancha de cerámica”.