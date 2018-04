Gioja: "Quieren proscribir una vez más al peronismo"

La intervención de la jueza María Servini sobre el Partido Justicialista cayó como un balde de agua fría en el seno del peronismo. Es que nadie esperaba tal decisión y menos que se designe a Luis Barrionuevo como interventor. Ante tal fallo, el presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja adelantó que apelarán el fallo para evitar la llegada de nuevos actores a la esfera de poder.

"La intervención del Partido Justicialista por parte de una jueza carece de todo sustento legal. Esto tiene que ver con la judicialización de la política y atenta contra la democracia. La decisión tiene por objetivo proscribir una vez más al peronismo, y dejar al gobierno sin su principal partido de oposición. Nosotros seguiremos levantando nuestras banderas, luchando por los trabajadores, los más humildes y para que se corrija el rumbo económico. Vamos a apelar este fallo", señaló Gioja en un breve comunicado publicado en las redes sociales.



Por su parte, el líder del gremio de Gastronómicos anunció que asumió formalmente como interventor del PJ nacional y denunció que Gioja, no lo quiso recibir y "se atrincheró en una oficina" de la sede de la calle Matheu, por lo que pedirá a la Justicia su "desalojo". "(Gioja) se ha encerrado en una oficina. Vamos a pedir el desalojo, lo tiene que hacer la Justicia", sostuvo Barrionuevo minutos después de haber ingresado a la sede del PJ nacional, donde cumplió la formalidad de asumir al frente del partido, según indicó.

"Están encaprichados y quieren apelar (el fallo de la jueza María Servini de Cubría que dispuso la intervención). Que lo hagan cuando quieran, pero el interventor según la Justicia soy yo", agregó el dirigente sindical. Barrionuevo tenía previsto reunirse en la sede partidaria con Gioja, pero el sanjuanino no lo recibió, por lo cual después de cumplir con las formalidades se retiró del edificio. "Gioja no quiere hablar esta encerrado", insistió el gastronómico, quien recordó que el fallo a favor de la intervención se produjo porque "el PJ estaba en acefalía".

Negó. El presidente del PJ aseguró que no reconoce como interventor del Partido Justicialista a Barrionuevo, al tiempo que negó haberse "atrincherado" en la sede de la calle Matheu. "La verdad es que no me suena (que Barrionuevo sea el interventor), al presidente lo elige el afiliado, a nosotros nos eligieron los afiliados en una lista de unidad. Hemos normalizado distritos como Jujuy, Mendoza, Misiones y Santa Fe, no entendemos el por qué de esto", sostuvo Gioja en declaraciones a la prensa en la puerta de la sede del PJ, luego de que el gastronómico se retirara del lugar.

"Lo hice pasar, preguntenlé a él", señaló. Por último, Gioja denunció que el presidente Mauricio Macri está detrás del fallo de María Servini de Cubría: "Creemos que hay una clara intromisión del señor Macri y sus colaboradores en el PJ", afirmó.

Fuente: Perfil