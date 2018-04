¿Los concejales y funcionarios municipales son funcionales al SEOM ?

Esta mañana, los ediles trataron el proyecto de ordenanza sobre licencia laboral a mujeres municipales víctimas de violencia" presentado por Lisandro Mársico junto a la Secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galantti. Con el fin de definir cuál sería la autoridad competente para constatar que se encuentre la denuncia penal hecha y otorgar la licencia al personal (RRHHH de la Municipalidad) y modificar otros artículos para que se establezca un trabajo coordinado con la Subsecretaría de Políticas de Género de la Provincia y el Departamento de la mujer.

Esta reunión, en un clima muy tenso entre el bloque de PJ y Mársico dejó salir a la luz como novedad que en una primera instancia, Mársico planteó al resto de los ediles que se dispongan cinco días de licencia laboral a las empleadas municipales que sufren violencia. Lo cuál, no pudo llevarse a cabo ya que tras el diálogo del Cuerpo Legislativo con el sindicato, se retrocedió y se propuso tan solo tres días.

Por un lado, el Pedepista, al ser cuestionado en este sentido por R24N aclaró que el Seom no estuvo a favor de esa cantidad de tiempo ni que se pierda el presentismo. Lo que conllevó a que no dieran los votos suficientes por parte de sus compañeros y se tuvo que consensuar, redactando dicha licencia por tres días, sin que se pierda el presentismo. De hecho quedó en claro en la sesión, cuando Lisandro Mársico en voz alta enumeró que artículos ya se habían resuelto y añadió: "bueno, después de hablar con el sindicato esto quedó en tres días y no en cinco" y ningún edil manifestó contradicción o sorpresa alguna.

"Primó el criterio de la totalidad de los concejales que sea una licencia laboral de tres días tal cuál está en la Ley", agregó.

Pero según la Ley, la ordenanza tiene el deber de respetar como mínimo la cantidad de días licencia propuestos por la normativa superior. Es decir, se tomarían para las licencias laborales por violencia de género como referencia esos tres días que establece la Ley provincial N° 13696. Lo cuál, por supuesto, no hubiese impedido que se suba el lapso de días sin trabajar para una mujer agredida.

"Si, solicité cinco días de licencia. El sindicato no estaba de acuerdo como tampoco estuvieron a favor de que no pierda el presentismo. Y la mayoría de los concejales no me acompañaba para que sean cinco días. Que querés que haga Florencia. Llegamos a un acuerdo que se baje a tres días como lo establece la Ley pero salvamos el presentismo", reveló el Doctor en una nota exclusiva con este medio en su despacho.

Por otra parte, R24N al consultarle a Galantti sobre los cinco días de licencia que se habían previsto antes, respondió que : "El concejal Mársico propuso cinco días de licencia como iniciativa pero luego quedamos en tres días, decidimos tomar como referencia la ley provincial".

Por último, una fuente extraoficial de gran poder, quién merece su derecho a off the record, reservando su identidad, informó a R24N que hubo una llamada del sindicato al concejal Mársico tras enterarse de su "mala idea" de presentar un proyecto de cinco días de licencia laboral para mujeres que sufren violencia dentro de la Municipalidad, sin pérdida de presentismo.

¡Al SEOM no le conviene que las empleadas municipales víctimas de violencia pidan licencia por cinco días y si por menos días, siendo que es quien representa y defiende los derechos de los trabajadores? No es el SEOM el problema y si los concejales? ¿Por qué los ediles no acompañarían la petición de cinco días de licencia laboral en vez de tres? La diferencia de días no es significativa pero la actitud de los concejales deja mucho que pensar.