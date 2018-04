UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

Un 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció la separación de los Beatles. Se hablaron de muchos motivos que llevaron al final de la banda: la desaparición del espíritu de equipo, la muerte de Brian Epstein, el mánager y la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon.

La noticia sorprendió al mundo. El reconocido bajista y compositor tenía otros proyectos en mente que marcaron el final del grupo. Fuentes de Apple anunciaron que McCartney no estaba en contacto con John Lennon desde agosto de 1969.

"Los Beatles fueron un simple producto comercial. Tenían éxito en el mercado y cosecharon una verdadera fortuna. Pero pese a los millones y a la fama no cambiaron nada en el mundo, ni una flor ni una injusticia", contó John Lennon.

Let it be fue el último trabajo publicado de la banda.