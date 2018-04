Diego Maradona quiere que investiguen a Dalma por la supuesta extracción de medio millón de dólares de una cuenta

Así lo indicó Matías Morla, el abogado del exfutbolista. Además, volvió a la carga contra Claudia y la acusó de estar detrás de tres sociedades offshore en Panamá no declaradas en la Argentina.

Después del faltazo al casamiento de Dalma, Diego Maradona volvió con todo contra sus íntimos. Quedó indignado cuando su hija mayor negó que él hubiera pagado la boda con Andrés Caldarelli, y fiel a su estilo, atacó al clan desde el lado judicial.

En diálogo con Intrusos, Matías Morla, su abogado y vocero, indicó que Diego quiere que se investigue un supuesto movimiento bancario de Dalma, que habría extraído casi medio millón de dólares de una cuenta.

"Hay un banco en la Argentina del que se hizo una extracción de 490 mil dólares. Hubo un enojo de Dalma cuando llamó al banco y no le podían girar el dinero. Finalmente lo sacó el 2 de febrero. Diego quiere saber de dónde salió la plata y por qué no le comunican. Esa plata ingresa al banco como comercio exterior, estamos investigando de qué cuenta salió", indicó el letrado. "Son millones de dólares que aparecen en cajas de ahorro, en cuentas. Es un montón de dinero que pertenece al patrimonio de Maradona", agregó.

Y entonces, apuntó directamente contra la hija de Diego: "Debería mirar a Dalma la AFIP", dijo, y dejó claro que su cliente no tiene ningún problema con que se la investigue.

"Cuando a Diego le decís que no paga nada del casamiento, ¿de dónde sale el medio millón de dólares? Ese es el enojo de Diego", siguió. Luego contó que la comunicación entre padre e hija está interrumpida y que recientemente tuvieron un diálogo telefónico muy feo. "Él está mal. Tiene el corazón roto con todo esto que le está pasando. Es una cosa muy dolorosa", indicó.

Desde Miami, donde Maradona lo mandó a hacer gestiones en la causa contra Claudia, Morla aseguró que la Justicia de Estados Unidos descubrió tres sociedades offshore en Panamá que estarían vinculadas con ella y no estarían declaradas en la Argentina.

Las sociedades estarían a nombre de Cecilia Erguetta y Franco Giorgiutti, a quienes Morla identifica como los supuestos testaferros de Villafañe.

"Esto está comunicado como 'la ruta del dinero de Villafañe'. El dinero terminó en departamentos de Estados Unidos, en sociedades en Panamá, en el edificio Complejo al Río, en la caja de ahorro en Uruguay... Está todo ramificado", denunció el abogado.

Morla aseguró que Diego está muy mal y pasando un momento triste. "Le hizo muy mal lo que ocurrió con el casamiento", indicó. Comentó que no contó anteriormente nada sobre las empresas offshore por la boda, para no arruinarle el momento a su hija. Agregó que quedó muy dolido cuando Dalma dijo que su padre no pagó la fiesta.

"La falta de comunicación, no pudo estar presente, se hizo el casamiento un día que tenía un partido tan importante, que digan que no pagó la fiesta, cuando todo el dinero que tienen es producto de Maradona... Está enojado", sintetizó.

Los verdaderos motivos por los que Diego faltó a la boda

Después de toda la interna familiar que sacó a la luz Morla, quedó claro que Maradona no se ausentó del casamiento de Dalma solamente por un partido. Ese habría sido un motivo importante, pero no el único.

El abogado reveló que hubo otros aspectos que hicieron que Diego se enojara.

"El primer motivo es que tenía un partido muy importante. Nadie se casa cuando el padre tiene un partido tan importante", dijo Morla. Acusó así a Dalma de no haber tenido en cuenta las actividades de su cliente.

El segundo punto fue que en principio no habrían estado invitadas algunas de las hermanas de Diego, algo que finalmente fue revertido. Maradona se enojó mucho con sus hermanas porque acordaron que no irían a la fiesta y después traicionaron el pacto y fueron. Eso generó un importante conflicto. Incluso provocó que Diego las quisiera echar de la casa en la que viven, que sería suya. "La casa, que la pague Claudia", les habría dicho.

El tercer motivo que Morla indicó es que Diego tiene diferencias con muchas de las personas que iban a ir a la fiesta. "Se juntaron muchas cuestiones", concluyó.

El abogado también contó que si iba, Diego asistiría con Rocío. "Si llegaba a la puerta con ella, ¿le iban a decir que no entrara? Hasta me dijo que fuera con él", comentó.

La respuesta de Dalma en Twitter

Dalma Maradona no se quedó callada y contestó en Twitter las palabras de Morla. Dijo que todo era una mentira y aseguró que su mamá ya le ganó muchos juicios a su papá.

Lo cierto es que Claudia fue sobreseída en la causa que Diego le inició por la posesión de las camisetas y recuerdos futbolísticos. Otras causas aún están en proceso.

"Miente, miente y algo quedará... ¡Es impresionante como NO tiene ningún tipo de consecuencia decir CUALQUIER COSA en televisión!", indicó Dalma.