Duele y mucho: No podrá haber ascenso directo

Parece ser que Atlético no tiene la fórmula para detener su caída. Es que anoche los rafaelinos perdieron 2 a 0 en Corrientes ante Boca Unidos y prácticamente se bajaron de la lucha por el ascenso directo. Los de Bovaglio tuvieron sus chances pero se encontraron con un seguro Hilario Navarro, y en defensa sigue pagando caro sus errores. El nivel de las fechas anteriores sigue sin aparecer, el ánimo no levanta y ahora la meta pasará por ganar los 3 partidos que restan para meterse en el Reducido por el segundo ascenso, algo que hoy en día está en peligro por el pésimo presente del equipo.

En cuanto al partido, la Crema tuvo un mejor inicio y fue superior en los primeros 15 minutos, donde tuvo un par de chances claras con Klusener y Martino, en donde en esta última hubo una gran respuesta de Hilario Navarro. Esto sucedía cada vez que se asociaban Albertengo, Martino y Castro, pero de a poco, el local, que también necesitaba la victoria para evitar el descenso, fue emparejando el trámite, que con el correr de los minutos se fue haciendo cortado e impreciso.

Pero después de la primera media hora de juego, Boca Unidos empezó a llegar con peligro ante una defensa albiceleste que no era del todo sólida. Sobre los 37, el ex Atlético Gabriel Morales se escapó por derecha ante un frágil Olivera y entrando al área, casi sobre la línea del córner, remató al primer palo entre las piernas de Macagno, que tuvo una floja respuesta para abrir el marcador. Y era justo porque el elenco correntino jugaba mejor que la visita, que en ataque ya no tenía ideas. Luego de un tiro libre de Castro que se fue apenas desviado, Boca Unidos casi convierte el segundo antes del entretiempo. Macagno salió jugando mal y el balón le cayó a Vegetti, que remató al palo de media distancia.

En el complemento, Velázquez ingresó por Martino desde el inicio como para ver si su equipo podía reaccionar, sobre todo en gestión ofensiva. Pero no había soluciones. Por contrapartida, Atlético, algo adelantado en el terreno, dejaba espacios en la última línea y de contra, el local estuvo cerca del segundo. Como no podía ser de otra manera, la Crema dependía mucho de lo que podía generar Albertengo en el área de Navarro. Al ver que no había respuestas, Bovaglio se la jugó con Chacana para tratar de buscar el desnivel. Y precisamente el que estuvo cerca de la paridad fue el delantero de Egusquiza, que obligó de cabeza a una brillante respuesta del ex portero de Independiente, ya una de las figuras del partido. Obligado por las circunstancias, Manuel Bustos ingresó por Castro y en una de las primeras que tocó, convirtió tras una asistencia de Klusener, pero el gol fue anulado por un off side dudoso del vilense. Y al toque, el bueno de Albertengo remató con violencia al primer palo, pero otra vez Navarro salvó el empate albiceleste que a esa altura ya era merecido. Y si no aprovechas las tuyas, las pagas caro. Y por eso, a 8’ del final, Boca Unidos dio el golpe de KO por intermedio de Maldonado cuando nadie lo esperaba, al poner el 2 a 0 ante la salida de Macagno y con todo Atlético jugando en campo adversario. Sobre el final, el local pudo haber ampliado ante un elenco rafaelino que nunca estuvo cerca del descuento. Atlético sigue en caída, no reacciona, suma 6 fechas sin victorias y la ilusión del ascenso directo quedó muy lejos. A enfocarse ahora en Quilmes, en la clasificación al reducido y a terminar lo más arriba posible para ir en la búsqueda del segundo ascenso.

