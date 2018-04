Carrió: “En mi Gobierno Aranguren no seguiría"

La diputada nacional Elisa Carrió no se guarda nada y se refirió al ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“Por más que lo quiera mucho a ´Juanjo´, con mi Gobierno no sigue bajo esas circunstancias. Pero yo no soy presidente. Nunca tuve depósitos en el extranjero, confío en esta nación, aún en los peores momentos. Aranguren no es hipócrita, y si todavía no terminó de creer en el país…yo hubiera tomado otra decisión”, dijo.

“Prefiero la autenticidad de Aranguren a otros que esconden plata. Lo que no podés discutir de Aranguren es su sinceridad. Es brutalmente sincero”, aseguró.

Además se refirió a la participación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en sociedades offshore. “En la mayoría de los casos esta gente trabaja con altas comisiones pero no forman parte del grupo inversor. Si esto es así, tiene razón Caputo. Si esto no es así, habrá cometido un delito”, añadió.

Fuente:www.elsol.com.ar