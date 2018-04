Sanz otro que ahora no está convencido con Cambiemos

El ex senador nacional por la UCR, Ernesto Sanz, aseguró que "Cambiemos es hoy más una coalición parlamentaria que ejecutiva", y reclamó un cambio en ese sentido porque a su juicio "el radicalismo está pidiendo fichas en la toma de decisiones".

"Creo que hay muchas cosas por hacer en Cambiemos. Nació como una coalición electoral y luego se puso a prueba como coalición de gobierno. Y ahí estamos...", dijo Sanz en una entrevista emitida hoy por FM La Patriada, rompiendo un largo tiempo de silencio.

Siempre según la mirada del hombre al que muchos creían número puesto para ocupar un alto cargo en el actual gobierno, hasta que anunció sus deseos de alejarse del centro de la escena, "Cambiemos es hoy más una coalición parlamentaria que ejecutiva, y esto hay que revisarlo porque el radicalismo está pidiendo pista en la toma de decisiones ejecutivas".

"Una cosa es construir una coalición para ganar una elección y otra cosa es que se transforme en una coalición política estable. Cambiemos aún no lo es y tiene un gran desafío por delante", aseguró el ex presidente del Comité Nacional de la UCR.

En una entrevista que tuvo como eje la estabilidad del sistema político, Sanz afirmó que hace falta tener "coaliciones fuertes, que puedan establecer una suerte de bipartidismo", pero añadió que no plantea el regreso al "bipartidismo tradicional".

"Lo del PJ y la UCR ya pasó y no va a volver nunca. El bipartidismo clásico ya no da para más. La historia va cambiando y, además, esos partidos ya no son lo mismo. El PJ no es el PJ aquel ni la UCR es la UCR aquella", aseguró.

Para Sanz, otro de los problemas que atentan contra la estabilidad del sistema político es que no hay actualmente una coalición opositora ya que hoy "el peronismo está dividido y no se sabe si volverá a ser lo que era", pero opinó que "ojalá que pueda recomponerse porque es una parte esencial del sistema democrático".

"El día que haya dos coaliciones enfrentadas vas a tener dos palabras claves para un sistema político: equilibrio y alternancia", afirmó uno de los hombres clave para cerrar la alianza entre la UCR, la Coalición Cívica y el PRO antes de las elecciones de 2015.

Respecto de su actualidad en el mundo de la política aclaró que está "bastante afuera" y que ya no es el mismo que hace dos o tres años: "Hoy miro las cosas desde la distancia. No soy funcionario ni tengo hoy la visión que podría tener", afirmó.

Sin embargo, aseguró que nunca fue "un ministro sin cartera", sino "un colaborador muy cercano de gobierno durante el primer año y una parte de 2017, pero desde mitad del año pasado, fui menguando", reconoció sin entrar en especificaciones.

"Tomé un decisión personal de volver a mi pueblo y con mi gente, pero nunca voy a dejar de analizar la política y trato de ayudar a los míos", aseveró.

En otro pasaje del reportaje admitió que no le gusta cómo funciona la Justicia y que le parece "bueno" que se juzgue el accionar de la Poder Judicial.

"Que dentro del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, exista toda una suerte de revolución porque está cuestionado y porque, por primera vez en muchísimo tiempo, la sociedad ha puesto la lupa ahí, me parece que es bueno", fundamentó.

Al respecto reconoció que "la Justicia está bastante alejada de la sociedad, no solamente por la lentitud sino porque hay reclamos sociales que no encuentran demasiado eco".

Sin embargo hizo una salvedad: "A veces, uno habla del Poder Judicial con la vista puesta en Comodoro Py y son sólo 12 juzgados en el marco de un Poder Judicial de todo el país".

Por último, Sanz defendió la institucionalidad con la que se maneja el gobierno que preside Mauricio Macri al destacar que "nadie puede negar que hay un Congreso donde el que gobierna no tiene mayoría".

Fuente: www.elsol.com.a