Alfonsín se quiere ir de Cambiemos

El ex diputado y dirigente radical Raúl Alfonsín, que en más de una oportunidad se expresó en contra de las medidas más impopulares del gobierno de Mauricio Macri, redobló la apuesta al plantear que la UCR tendría que presentarse en la elecciones de 2019 con un candidato propio. Tras haber condenado la reforma laboral, el megadecreto, la política de seguridad y el rumbo económico del Gobierno, Alfonsín sostuvo que "sería ideal que la UCR tuviera candidato propio en 2019”.

El hijo del ex presidente Raúl Alfonsín definió al PRO como un “partido liberal de centro derecha” y lamentó que el radicalismo se supedite a la estrategia del macrismo y disimule sus diferencias de concepción política. En ese sentido, evaluó que la responsabilidad del partido dentro de la alianza gobernante debería ser el de "evitar que el PRO se incline demasiado hacia posiciones liberales”.

"El PRO es un partido liberal de centro-derecha, no solamente lo digo yo ahora, sino que lo dijimos cuando conformamos este frente, y eso era una riqueza, un activo hasta el 2015”, resaltó Alfonsín en diálogo con FM Milenium.

Por eso, analizó que lo mejor que podía hacer su partido, que en 2015 votó a favor de la alianza con el PRO de Macri y la CC- ARI de Elisa Carrió, tenga una lista propia de cara a las próximas elecciones presidenciales. "Sería ideal que la UCR tuviera candidato propio en 2019 para que la sociedad decida que ala hay que fortalecer de Cambiemos. A mí me gustaría alguien que exprese bien el pensamiento progresista socialdemócrata, de centroizquierda", amplió Alfonsín. El ex diputado no descartó construir una alianza junto a dirigentes del espectro socialdemócrata como Miguel Lifschitz, Margarita Stolbizer y Martín Lousteau.

Al referirse a las posturas que fijó la UCR desde que gobierna Macri, Alfonsín lamentó que el partido "empezó a avalar cosas que hasta el 2015 nos parecían que estaban mal, por ejemplo lo de las mineras, que económica, fiscal y ambientalmente es muy malo".

"Nosotros hemos criticado al anterior Gobierno que no haya aumentado más los haberes jubilatorios y ahora hemos apoyado un reforma jubilatoria que reduce los haberes jubilatorios", protestó, y concluyó: "me gustaría que los radicales se pusieran el cuchillo entre los dientes para discutir no sólo las candidaturas sino las ideas, los programas, las propuestas".

