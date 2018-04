Mundial, aborto, CFK y 'recalibramiento': Arrancó el 'Operativo Reelección' de Macri

Un reciente informe del Centro de Estudios Nueva Mayoría, de Rosendo Fraga, asegura que la campaña electoral se lanzó formalmente a comienzos de marzo, con la decisión de la asamblea del PRO de lanzar la reelección de Mauricio Macri y con el primer timbreo al día siguiente. "Se trata de la campaña electoral más larga de la historia argentina", resalta. En tanto, el Estudio Broda analiza que el Gobierno lanzó el “Plan Reelección” y ya está en campaña electoral con el objetivo prioritario de lograr la reelección de Macri en 2019. En este contexto, se conformaría con una economía de resultados mediocres con tal de que ésta no le dañe el objetivo de la reelección presidencial.

Según Nueva Mayoría, la estrategia es “hay que pasar el otoño hasta el Mundial”, dominando la agenda política, y en agosto tras el mismo se lanza la campaña, a 8 meses de mayo (se definen las candidaturas y alianzas) y a 14 de la elección (octubre).

El informe destaca que no se ha avanzado en ninguna reforma en 2018 y se busca dominar la agenda con temas como el aborto. En este sentido, la gestión de gobierno se puso en segundo plano: en dos meses (febrero extraordinarias y marzo ordinarias) no se ha sancionado ninguna ley, y el tema de la despenalización del aborto recién se llevaría al recinto en junio.

Según Nueva Mayoría, Macri gira al “progresismo” (con temas como aborto, género, derechos humanos) pero no genera apoyos en ese sector (por ejemplo, se citan las consignas contra el Presidente el 8 de marzo en el Día de la mujer y el 24 de marzo en el 42 aniversario del último golpe militar) y genera tensión entre sus partidarios.

Con respecto al rol del Papa Francisco, al cumplirse el quinto aniversario de su elección, tanto María Eugenia Vidal como Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, y otros referentes de Cambiemos firmaron un reconocimiento a su figura, junto a referentes de primera línea del Peronismo y el Kirchnerismo, pero sin Cristina Fernández. Esto fue "lo más concreto para cerrar la grieta en 5 años".

El Papa, al agradecer, pidió perdón por si había ofendido a alguien con sus gestos. Pero el gobierno no registró los gestos de acercamiento y decidió escalar el conflicto, al elegir el jefe de Gabinete Marcos Peña el tema de los sueldos de los obispos entre las 90 preguntas elegidas para responder públicamente de las 1.300 formuladas, destaca.

Con respecto al tema del aborto, el informe de Fraga resalta que mientras no haya consulta popular (los dos proyectos son de Cambiemos), no escalará el conflicto con la Iglesia. El aborto pasó rápidamente de un tema para ocupar el espacio en la agenda de debate a ser una estrategia electoral para derrotar al Papa (referéndum). No sería aprobado en el Congreso.

En tanto, el peronismo avanza desordenadamente hacia la unidad, y que no lo logre es clave para el éxito electoral del oficialismo. Para el gobierno, la división del PJ y el rol de Cristina siguen siendo las claves políticas para ganar en 2019.

En tanto, se está armando una nueva CGT sin Hugo Moyano ni Luis Barrionuevo, que sería más favorable al gobierno, pero se han paralizado las acciones de los cinco jueces que iban contra el dirigente camionero.

En tanto, desaca que la baja de pobreza, del desempleo y el crecimiento que se han conocido son del segundo semestre, cuando el gobierno ganó la elección legislativa.

Por otra parte, el informa destaca que la Justicia toma cierta distancia de la Casa Rosada porque ve un gobierno más complicado, pero la Corte evitará el conflicto por ahora. Se evidencia un Poder Judicial más activo y un gobierno que abre más flancos y toma cierta distancia (fallos sobre excarcelaciones, procesamiento de Chocobar, inconstitucionalidad del DNU migratorio, absolución de las funcionarias que dieron la segunda pensión a Cristina, etc.)

El gobierno responde con planes de reforma y acusando a jueces, pero no tiene mayoría parlamentaria para removerlos ni para nombrar nuevos. En lo que va del año no nombró ninguno, tampoco logró acuerdo para embajadores -los designó por decreto- y no mandó los pliegos para ascensos militares. Para Macri la prioridad es la designación de la nueva Procuradora y lo negocia directamente con Pichetto.

La Corte juega al equilibrio y el Gobierno por ahora evita chocar con Ricardo Lorenzetti, concluye.

Urgente 24