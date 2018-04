El macrismo aún no logra controlar la anarquía desatada en el espionaje

Por si el festival de escuchas filtradas a la prensa había dejado alguna duda, la performance de Natacha Jaitt la despejó: el submundo del espionaje es un hormiguero, plagado de operaciones, de pujas políticas, de negocios, microemprendimientos y pillerías de bajo vuelo. Actividades hechas desde la informalidad, por agentes retirados, inorgánicos o en actividad. O directamente por personajes con algún tipo de contacto con los servicios de inteligencia.

Tal desorden, sumado a la opacidad propia de ese ámbito, atenta contra las lecturas lineales sobre los intereses en juego. Sobre cuáles son las víctimas reales y cuáles los autores en bambalinas de cada acción.

“Hacía tareas administrativas, pero no le renovamos el contrato porque trabajaba mal”, aclararon desde la Agencia. Polero había entrado a la ex SIDE de la mano del ex director de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera Eduardo Miragaya. Ex fiscal, en los 90 había sido un activo operador judicial del menemismo. Miragaya, a su vez, se sumó a la AFI por decisión de Majdalani. Y duró el mismo lapso que Polero. El ingreso y la performance de Miragaya fueron motivo de cierta tensión entre Majdalani y Arribas.

