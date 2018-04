Charlas de café pero en serio, no "mamarrachos"

Cualquier parecido con el “Primavera” es pura coincidencia. ¡Ojalá! El guasón no gustó. • Argentina en el top ten de otro ranking no deseado. Festejan en ByMA su primer ejercicio con nuevos directores con acento paulista. • Claves se expande con Havanna. • Eramos pocos y llegó el cartero Jamie

Operadores relajados tras las Semana Santa no tuvieron tiempo de adaptación ya que los cañonazos provenientes del exterior por la guerra comercial entre EE.UU. y China comenzaron a impactar en los mercados. Pero además del efecto Facebook otros ingredientes locales se hicieron sentir en el humor de los inversores. No gustó la "piolada" del Toto Caputo en el Congreso. Ya son criticados por la falta de cintura política, no es para tirar más nafta al fuego. Claro que algunos cínicos leen en la jugada del papelito otro fuego de artificio para distraer, al estilo del aborto y otras iniciativas en pos de pasar el otoño, superar el Mundial, y comenzar a pleno la campaña 2019. Hay temor a un Primavera.

En un break del Expo-EFI un economista cercano al peronismo federal comentó con desazón el ranking de TMF Group (evalúa el nivel de complejidad en el cumplimiento financiero y declaraciones fiscales) que ubicó en el top ten de los países más complejos del mundo para hacer negocios a la Argentina en el 5° lugar (a nivel regional, ocupa el 2° después de Brasil). El grupo TMF clasifica a 94 jurisdicciones del mundo basándose en la facilidad para cumplir con las regulaciones contables y fiscales locales, como así también los riesgos asociados con el incumplimiento. Lo curioso del puesto argentino es que se da a pesar de las reformas tributarias implementadas a fines de 2017. Al respecto el año pasado, comentó el economista, Argentina ocupó el 3° puesto a nivel regional y el 9° a nivel global. A contramano este año, los lugares menos complejos para el cumplimiento financiero resultaron ser este año Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Hong Kong y Curazao. En otro rincón el Hilton, un grupo de hombres del mercado se interiorizaban de la asamblea de accionistas del ByMA que, según su titular, apenas duró media hora. "Es que los buenos resultados (ganó más de $1.000 millones) facilitaron el orden del día", celebraba un miembro del directorio. Fue muy comentado el cambio de autoridades, que tuvo un dato no menor: ingresó como director independiente un ejecutivo vinculado al Bovespa. Por lo que, a diferencia de lo que ocurre en otras Bolsas de la región, donde San Pablo tiene 10% del paquete accionario y ocupa sillones en los directorios, no puede hacerlo en Buenos Aires porque no tiene acciones. "El ingreso del dire brasileño es un gesto de buena voluntad", explicó Ernesto Allaria, presidente de ByMA. De paso otro inversor tiró el dato del regreso de un hijo prodigo al CEMA, el de Sherman (alias Germán Fermo). ¿Se recalienta el libro de pases tras el recambio de autoridades?

Quién no ocultaba su optimismo era el CEO de Claves, Nelson Pérez Alonso, que acaba de cerrar dos nuevos desembarcos internacionales: Miami y Shangai.Nelson le explicaba a un grupo de empresarios reunidos en el Congreso Económico Argentino que a la red de más de 7 oficinas en el interior del país, ya había sumado otra en San Pablo y en México DF. Se trata de una red de partners con los cuales asisten a empresas del continente. En los próximos días el Consulado argentino en Miami será sede del desembarco oficial de Claves mientras organizan el de China. Sin embargo, los negocios no descansan ni esperan a los ágapes. La oficina de Miami ya está buscando socios e inversores para la expansión de la franquicia de Havanna (de la familia Stanley, liderada por el ex Citi, Willy) a todo Estados Unidos. Un dato de color lo dio uno de los ejecutivos cercanos a dicho mandato, el local de Miami de Havanna es el más grande del mundo. La idea es ir cambiando el formato del típico café bar hacia uno de comida al paso. Algunos ya sueñan en grande ya que Argentina no solo es el principal país exportador de franquicias de la región sino que varias ya han llegado a lugares remotos como Café Martínez o Cardón, en Dubái.

No hay duda que los mercados están sensibles. No es momento de agitar las aguas. Sin embargo el influyente consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, salió al ruedo y advirtió que el mercado podría estar subestimando la posibilidad de que la Fed tenga que actuar más rápido en la normalización de su política monetaria frente al ritmo que todo el mundo piensa. Así lo ha señaló en su carta anual para los accionistas conocida ayer, tras explicar que los inversores se encuentran actualmente en un escenario en el que nunca habían "jugado" antes. "La expansión cuantitativa (QE) nunca se había llevado a cabo a tal escala y no conocemos con exactitud los innumerables efectos que está teniendo sobre los activos, la confianza, los gastos de capital u otros factores", sostuvo Dimon, que considera que tampoco es posible anticipar los efectos de su reversión masiva. "Tenemos que lidiar con la posibilidad de que, en algún momento, la Fed y otros bancos centrales deban tomar medidas más drásticas de las que actualmente se anticipan", afirmó el banquero. Un escenario bajo el cual el banquero cree que esto podría suceder es si la inflación y los salarios crecen más de lo previsto. "Creo que muchas personas subestiman la posibilidad de una mayor inflación y salarios, lo que significa que se podría estar subestimando la posibilidad de que la Fed tenga que subir los tipos de interés más rápido de lo que todos esperamos", explicó. Un contexto en el que la Fed tuviera que aumentar las tasas más rápido o vender más activos podría generar una mayor incertidumbre y, por ende, más volatilidad en el mercado, pues los precios de los activos deberán ajustarse a un entorno "nuevo y tal vez no tan positivo". "Que esto pueda llevar a una recesión no lo sabemos". No obstante, recordó que el expresidente de la Fed, Paul Volcker, se vio obligado un sábado por la noche de 1979 a subir las tasas en 100 puntos básicos por el grave problema de la inflación. En la jornada bursátil que le precedía, la tasa de fondos de la Fed aumentó en más de 200 puntos básicos.

Fuente: Ámbito